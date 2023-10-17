Цех по переработке вторсырья появился на мебельной фабрике в Шатуре благодаря господдержке

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«На фабрике аксессуаров для сна в Шатуре успешно совмещаются современные технологии и забота об окружающей среде. Правительство региона всячески поддерживает малый бизнес на отдаленных территориях и делает всё, чтобы он процветал, расширялся и открывал для себя новые горизонты, - отметил Головнев.

Директор фабрики начинал с перепродаж изделий под собственным брендом. Сейчас его компания представляет собой производственную сеть товаров для сна. Визитной карточкой бренда является узор «клетка».

На цехе, который появился в прошлом году, перерабатывают пластиковые бутылки. Из них делают синтепон, а старая одежда и остатки текстиля превращаются в волокно. А нитки на фабрике заменили на термостежки.

На предприятии работают 60 человек. Они изготавливают более 100 изделий в день. В будущем компания планирует открыть магазин в Дубае.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач , которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры, которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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