06 ноября 2024, 15:43

Цех металлообработки построят в Павловском Посаде в 2025 году

Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости

Главгосстройнадзор Подмосковья провел инспекцию строительных работ цеха металлообработки, который возводят в Павлово-Посадском городском округе. Проект реализуется с профессиональным сопровождением менеджеров Центра содействия строительства Московской области.

Застройщик, представляющий собой компанию, специализирующуюся на производстве оборудования для углеобогатительной и горнодобывающей отраслей, а также химической промышленности и авиационной техники, продолжает строительство производственного корпуса. В этом здании планируют выпускать комплектующие детали для сборочных производств, нестандартные элементы, детали со сложными фасонными поверхностями и точными размерами, а также сварные конструкции и узлы из листового и сортового металлопроката. Объем инвестиций в строительство нового производственного здания составит 300 миллионов рублей.

Работы начались в августе 2023 года, и на текущий момент готовность объекта достигает 44%. В настоящее время продолжаются работы по устройству вертикальных и горизонтальных ограждающих конструкций. Планируется, что объект введут в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.

Здание площадью более 5,3 тысячи квадратных метров будет производить свыше 50 тонн продукции ежегодно. После завершения строительства в 2025 году здесь появится 40 новых рабочих мест.

Заводы Поддержка предпринимателей в Московской области Промышленность
06 ноября 2024, 15:35
Серию творческих мастер-классов запустили в парке Киово в Лобне
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Юные жители Лобни могут попробовать себя в рукоделии и литературе на занятиях в парке Киово. Программу мастер-классов организовали так, чтобы каждый ребенок мог развить новые навыки и весело провести время.

На мастер-классе «Очумелые ручки» ребята создают поделки из подручных материалов - в минувший вторник вместе с педагогами они мастерили снежинки. На занятиях «Художественное слово» детей учат правильно рассказывать стихи, развивают дикцию и помогают освоить дыхательные упражнения. Мероприятия проходят каждую неделю по вторникам с трех до четырех часов дня.

Посещение свободное, но нужно захватить сменную обувь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Парки
06 ноября 2024, 14:11
Подачу холодной воды в поселке Хорлово восстановят к 15:00
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Многоквартирные дома в поселке Хорлово под Воскресенском временно отключили от холодного водоснабжения утром 6 ноября. Это понадобилось для проведения аварийных работ на Школьной улице.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что без холодной воды временно остаются 36 домов в Хорлове. Аварийные работы проводятся на Школьной улице у дома 2б.

Сотрудники «Белоозерского ЖКХ» проводят необходимые ремонтные работы. Плановый срок их завершения - 15:00. Как только аварию на сетях устранят, подачу холодной воды в дома восстановят.

ЖКХ Воскресенск
06 ноября 2024, 12:56
Расчетный центр Подмосковья напомнил способы сэкономить на оплате ЖКУ
фото: Александра Дмитриева
Читайте нас в: Google Новости
Представители МособлЕИРЦ напоминают жителям Подмосковья, как выгодно и удобно оплачивать коммунальные счета. Своевременная оплата помогает избежать пени, судебных издержек и приостановки льгот, а при оплате до Нового года можно выиграть 3 999 рублей.

При временном отсутствии, недопоставке или некачественных услугах возможен перерасчет. Установка и регулярная поверка счетчиков позволяют платить за фактически потребленные услуги и избежать начислений по нормативу.

Специалисты рекомендуют подписаться на электронные счета, чтобы получить шанс выиграть 1,5 тысячи рублей - такие счета легко хранить и оплачивать без комиссии. Автоматическая оплата, доступная через банки и платежные системы, исключит риск просрочки, а пуш-уведомления в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» напомнят о сроке оплаты.

В случае финансовых затруднений можно оформить рассрочку через управляющую компанию. Регистрация в личном кабинете на сайте или в приложении позволяет оплачивать счета и передавать показания онлайн, а оплата без комиссии доступна через личный кабинет, приложение и клиентские офисы.

Напомним, подключив СБП к личному кабинету, можно участвовать в акции «Привяжи клик - оплати вмиг» и мгновенно оплачивать счета без подтверждения.

ЖКХ
06 ноября 2024, 12:55
Около 3 тысяч поломок устранили на детских площадках в Подмосковье с января
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 3,3 тысячи дефектов выявили на детских площадках в Подмосковье с начала года. Около 90% из них уже устранили, остальные находятся в работе.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сотрудники ведомства регулярно следят за состоянием элементов на детских площадках и спортивных комплексах, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Чаще всего инспекторы выявляли поломки ограждений, пружинного балансира и неисправности спортивного оборудования.

Только в Балашихе с начала года выявили и устранили около 80 недочетов.

Сообщить о поломках на детских площадках жители могут напрямую в ведомство.

Благоустройство

Новости по теме