Бывший руководитель подмосковной Росгвардии Сонин познакомился с новым личным составом

Олег Плохой обратил отдельное внимание на то, что ранее Василий Сонин руководил Главным управлением Росгвардии по Московской области. Менее чем за два года ему удалось вывести управление на лидирующие позиции в ведомстве.

«Василий Васильевич имеет большой опыт управленческой работы и обладает всеми навыками успешного руководителя», - подчеркнул Олег Плохой.

Василий Сонин выразил уверенность в том, сотрудники московской Росгвардии смогут обеспечить полноценную безопасность региона, а также позаботятся о его жителях и гостях.

«А также достойно выполним все поставленные перед нами руководством страны и ведомства задачи», - добавил Василий Сонин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Одна из них - обеспечение безопасности.

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