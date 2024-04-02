02 апреля 2024, 18:05

Бывший мусорный полигон в Коломне запланировали рекультивировать к концу 2024 года

пресс-служба городского округа Коломна
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Работы по рекультивации бывшего полигона «Воловичи» продолжаются в Коломне — их выполняет подрядная организация «Техноконцепт». Окончание запланировано на 2024 год.

Сейчас полностью сформировано тело полигона, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков. Более чем на 85% выполнены работы по созданию защитного экрана и системы дегазации.

В последнюю очередь проведут благоустройство территории объекта. Когда все работы будут выполнены, подрядчик запустит оборудование в работу и передаст готовый объект в эксплуатацию Коломне.

«Мы еженедельно встречаемся с представителями подрядной организации и контролируем ход работ. На их темп влияют погодные условия, атмосферные осадки и особенности рельефа местности. Тем не менее специалисты работают в соответствии с графиком», - пояснил замглавы округа Дмитрий Ходасевич.

Полигон «Воловичи» закрыли в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Рекультивация началась в конце 2021-го.

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Полигоны Воловичи
02 апреля 2024, 18:06
Лучших теннисистов среди работников организаций определили на спартакиаде в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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На территории Академии Александра Островского в городском округе Химки состоялась спартакиада по большому теннису. Среди работников различных предприятий, учреждений и организаций округа на состязаниях выбрали лучших игроков.

Соревнования начались с группового этапа, где участники боролись за право выйти в следующий тур. После напряженных и эмоциональных матчей наступил этап плей-офф, где определились победители и призеры турнира.

«Спартакиада трудовых коллективов проходит в Химках по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2009 года и с каждым годом становится еще более популярной. Это способствует формированию здорового образа жизни, в том числе мотивирует молодежь на занятия спортом и развитие культуры спорта в городе», - сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

В рамках спартакиады в этом году пройдут состязания по 14 видам спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Химки Теннис
02 апреля 2024, 17:57
Студенты и педагоги Подмосковья присоединились к акции по поддержке людей с аутизмом
Министерство образования Московской области
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Акция «Зажги синим» прошла в Подмосковье 2 апреля. Она привлекает внимание на необходимость помощи людям с неизлечимыми забоеваниями. К ней присоединились студенты и педагоги подмосковных колледжей и университетов

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, акция призвана повысить уровень жизни людей с неизлечимыми заболеваниями. Ее участники провели обучающие беседы, создали плакаты с информацией об особенностях аутизма и советами по взаимодействию с такими людьми.

Синий цвет стал символом аутизма. В знак поддержки им подсвечивают города.

В ведомстве добавили, что принять участие в акции можно, подсветив синей лампой или гирляндой окна, надеть одежду голубого цвета или подсветить им фото профиля.

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Образование
02 апреля 2024, 17:56
Проект команды из Королева выбрали для ролика правительства России о научном волонтерстве
Медиасток.рф
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Команда Королева снимет ролик о проекте «Удобный город». Он направлен на планирование и развитие инфраструктуры в муниципалитетах.

Как сообщили в администрации округа, в проекте активно участвуют волонтеры наукограда. Они помогают специалистам в области когнитивной науки, искусственного интеллекта и градостроительства выяснить, как жители взаимодействуют с городскими пространствами.

Добровольцы посещают лекции о технологиях, проходят опросы и участвую в исследованиях с применением дополнительной реальности и трехмерной камеры. Так, они могут оценить городские пространства и составить визуальную тепловую карту, которая поможет специалистом спланировать комфортные и экологичные пространства.

«Команда „Королев Креатив“ продолжает проводить исследования и лекции, на которых можно не только узнать много нового, но и обсудить предложенные темы, и предложить для обсуждения свою», - добавили в ведомстве.

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Исследования Волонтеры Опросы Королев Технологии
02 апреля 2024, 17:48
Обучающий семинар для медперсонала провели в МОНИИАГ
Министерство здравоохранения Московской области
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Обучающие семинары регулярно проводят для медицинского персонала в МОНИИАГ. Очередное образовательное мероприятие провели на последней неделе марта. Темой семинара стало проведение сердечно-легочной реанимации.

Медицинские работники обсудили теоретические вопросы оказания помощи, отработали практические навыки, необходимых в ежедневной практике медицинского персонала, а также разобрали действия акушерок и медицинских сестер в конкретных ситуациях.

«Регулярное обучение медицинского персонала на рабочих местах - важная часть нашей работы. Оно проводится с целью усовершенствования навыков сотрудников, повышения их профессиональной квалификации и, в конечном счете, повышения качества медицинской помощи, оказываемой пациентам», - прокомментировала заместитель главного врача института по лечебной работе Оксана Чаплыгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Врачи Работа

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