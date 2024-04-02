Бывший мусорный полигон в Коломне запланировали рекультивировать к концу 2024 года

Сейчас полностью сформировано тело полигона, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков. Более чем на 85% выполнены работы по созданию защитного экрана и системы дегазации.

В последнюю очередь проведут благоустройство территории объекта. Когда все работы будут выполнены, подрядчик запустит оборудование в работу и передаст готовый объект в эксплуатацию Коломне.

«Мы еженедельно встречаемся с представителями подрядной организации и контролируем ход работ. На их темп влияют погодные условия, атмосферные осадки и особенности рельефа местности. Тем не менее специалисты работают в соответствии с графиком», - пояснил замглавы округа Дмитрий Ходасевич.

Полигон «Воловичи» закрыли в 2019 году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Рекультивация началась в конце 2021-го.

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