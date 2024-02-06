Бывший мусорный полигон в Коломне рекультивировали на 85%

Мошенники рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов под видом руководителей городских округов и различных организаций. От лица чиновников они разводят людей на предоставление личной информации и деньги, зачастую грозя им ФСБ.

«Мошенники продолжают рассылать сообщения жителям округа с фейковых аккаунтов руководителей учреждений и организаций, в том числе от моего имени. Это новый способ кражи ваших личных данных и выманивания денег! Очень прошу всегда проверять все сомнительные сообщения!» - написал Денис Мордвинцев, глава городского округа Можайск, в своем Telegram-канале.

Жителей всего Московского региона настойчиво призвали быть крайне бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Мошенники создают аккаунты под видом глав городских округов Подмосковья, используя их фотографии и имена. В том числе есть случаи со столичными чиновниками.

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