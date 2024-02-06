Бывший мусорный полигон в Коломне рекультивировали на 85%
Рекультивация бывшего мусорного полигона «Воловичи» продолжается в Коломне. На данный момент работы выполнили более чем на 85%.
«Уже полностью сформировано тело объекта накопленного вреда, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что после завершения основных работ подрядная организация приступит к благоустройству территории объекта накопленного вреда. Рекультивацию планируют завершить уже в феврале.
«Благодаря отлаженной работе по рекультивации полигонов ТКО и постоянному контролю, объекты рекультивации сдаются в установленные контрактом сроки», - заключил министр.
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