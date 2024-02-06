06 февраля 2024, 17:56

Бывший мусорный полигон в Коломне рекультивировали на 85%

Фото Минэкологии
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Рекультивация бывшего мусорного полигона «Воловичи» продолжается в Коломне. На данный момент работы выполнили более чем на 85%.

«Уже полностью сформировано тело объекта накопленного вреда, завершено устройство армогрунтовой стены и противофильтрационной завесы. На завершающей стадии находится устройство систем сбора фильтрата и поверхностных стоков», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он подчеркнул, что после завершения основных работ подрядная организация приступит к благоустройству территории объекта накопленного вреда. Рекультивацию планируют завершить уже в феврале.

«Благодаря отлаженной работе по рекультивации полигонов ТКО и постоянному контролю, объекты рекультивации сдаются в установленные контрактом сроки», - заключил министр.

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Полигоны Экология
06 февраля 2024, 18:32
Осторожно: мошенники под видом чиновников рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов
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Мошенники рассылают жителям Подмосковья сообщения с фейковых аккаунтов под видом руководителей городских округов и различных организаций. От лица чиновников они разводят людей на предоставление личной информации и деньги, зачастую грозя им ФСБ.

«Мошенники продолжают рассылать сообщения жителям округа с фейковых аккаунтов руководителей учреждений и организаций, в том числе от моего имени. Это новый способ кражи ваших личных данных и выманивания денег! Очень прошу всегда проверять все сомнительные сообщения!» - написал Денис Мордвинцев, глава городского округа Можайск, в своем Telegram-канале.

Жителей всего Московского региона настойчиво призвали быть крайне бдительными и не поддаваться на подобные провокации.

Мошенники создают аккаунты под видом глав городских округов Подмосковья, используя их фотографии и имена. В том числе есть случаи со столичными чиновниками.

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Мошенничество
06 февраля 2024, 18:23
Более 17 тысяч человек задействовали в уборке дорог в Подмосковье после снегопада
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Коммунальные службы Московской области ведут активную борьбу с последствиями снегопада. Территории расчищают более 14 тысяч человек и 1,7 тысячи машин.

В Подмосковье пришел очередной циклон, который продлится до четверга. Основное внимание в регионе уделяют уборке снега у выходных групп, тротуаров, проездов, а также обработке противогололедными материалами.

«Все задания сотрудникам коммунальных организаций были выданы заблаговременно, сейчас инспекторы следят за качеством выполнения работ и проводят проверки по адресам, где имеются замечания. Дополнительный контроль за состоянием объектов осуществляют также через камеры „Безопасный регион“», ― сообщила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

Жителей Подмосковья предупреждают о возможном ухудшении видимости во время метели. Пешеходам и водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, а также учитывать погодные условия и планировать свои поездки в соответствии с прогнозами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Дороги Снегопад
06 февраля 2024, 18:21
Система «Безопасный регион» за неделю зафиксировала более 500 нарушений в содержании территорий Подмосковья
ГУСТ МО
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Сотрудники ГУСТ МО за прошедшую неделю выявили более 500 нарушений в содержании территорий. Это стало возможным благодаря работе системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

Система «Безопасный регион» помогла обнаружить более 130 нарушений в Истре, более 30 в Люберцах, Волоколамске и Балашихе и 68 - в Коломне.

Главные замечания - несвоевременная уборка снега и переполненные мусорные контейнеры.

Все замечания, обнаруженные системой, оперативно передаются специальным службам для скорейшего устранения недочетов в работе.

Те, кто решит проигнорировать замечания, в ГУСТ МО напомнили об административной ответственности - штрафах, которые формируются по упрощенной системе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Видео Балашиха Волоколамск
06 февраля 2024, 18:07
Андрей Воробьев: Подмосковье внедрит миграционные электронные карты с чипом и цифровые архивы
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Цифровые архивы, миграционные электронные карты с чипом и единая база данных для отчетности — три новых сервиса, которые вскоре внедрят в Подмосковье, сказал губернатор Андрей Воробьев. Это позволит еще заметнее отказаться от бумажных документов и упростить важные процессы.

Цифровые архивы, миграционные электронные карты с чипом и единая база данных для отчетности - три новых сервиса, которые вскоре внедрят в Подмосковье, сказал губернатор Андрей Воробьев. Это позволит еще заметнее отказаться от бумажных документов и упростить важные процессы.

«Цифровой профиль мигрантов - электронная карта с чипом, на которой будут записаны данные о патенте, дактилоскопии, медицинском освидетельствовании и другая информация», - рассказал глава Подмосковья.

Упростят и систему отчетности в регионе. На сегодняшний день из 1,5 тысячи видов отчетов, которые передают в федеральные органы, 187 - до сих пор на бумаге. Новая база данных позволит взять нужную информацию для любого ведомства.

«И цифровые архивы. Ежегодно мы распечатываем и передаем в архивы в бумажном виде 2,5 миллиона документов - таковы требования федерального закона. Мы предлагаем внести поправки - отказаться от бумажных документов, а цифровым - дать статус юридически значимых», - подытожил он.

Ранее зампред правительства России Дмитрий Чернышенко назвал Андрея Воробьев самым продвинутым цифровым губернатором по внедрению онлайн-сервисов.

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Андрей Воробьев

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