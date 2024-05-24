Бывший мусорный полигон «Сафоново» в Раменском рекультивируют к осени

За шесть лет в Подмосковье рекультивировали 21 бывший мусорный полигон. В этом году еще шесть приведут в соответствие с требованиями по восстановлению земель.

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Рекультивация подходит к концу. Ход работ проверил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев совместно с представителями Мособлдумы и представителями министерства экологии.

Бывший мусорный полигон закрыли в 2012. За 32 года работы объем захороненных отходов составил более 2,5 миллионов кубических метров. Работы по рекультивации начались здесь в марте 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Площадь объекта составляет почти 37 гектаров. Уже сформировано тело бывшего полигона, обустроена система сбора фильтрата, сейчас производится вертикальная планировка и укрепление откосов.

Рекультивация проходит в рамках федерального проекта «Чистая страна». Последним этапом станет посадка газона и устройство системы газосборных скважин. Также будет сделано ограждение, наружное освещение, оборудуют контрольно-пропускной пункт и установят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

«По итогу завершения работ на каждом полигоне согласно требованиям министерства природы выходит центральная лаборатория ФГБУ, они делают замеры на соответствие проектных параметров. Эта практика вступила в силу с прошлого года. Четыре объекта, которые мы завершили в прошлом году, с успехом прошли обследование», - рассказал главный юрисконсульт Министерства экологии и природопользования Московской области Джасур Юсубахмедов.