09 августа 2024, 15:52

Бывший мусорный полигон «Непейно» в Дмитрове рекультивируют к ноябрю

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На территории Дмитровского городского округа продолжается рекультивация бывшего мусорного полигона «Непейно». Работы завершат к середине ноября.

Более 50 лет на свалку около деревни Непейно свозили мусор. В декабре 2019 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева полигон закрыли. Компания «Строймонтаж» начала работы по его рекультивации в 2022 году. Ход работ проверил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

«Администрация Дмитровского округа выступает заказчиком. Нам важно, чтобы работы проводились строго с соблюдением всех технологических моментов, графика. Очень важно, чтобы полигон был надежно закрыт и в будущем не нанес даже минимального урона экологии», - сказал он.

Сейчас завершаются работы по формированию тела полигона, возведению подпорных стен и их облицовке. Продолжается монтаж технологического оборудования отечественного производства: напорных коллекторов, резервуаров для сбора фильтрата, системы дегазации. Сжигать свалочный газ будет факельная установка. Она уже установлена и прошла предварительное тестирование.

Сейчас на объекте трудится более 60 человек и 20 спецмашин. Готовность объекта достигла 60%. Подрядчик завершит работы к 15 ноября. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

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Полигоны Мусорные полигоны в РФ Дмитров
09 августа 2024, 15:55
Новые аппараты лазеротерапии доставили в Видновскую клиническую больницу
Администрация Ленинского городского округа
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В Видновскую клиническую больницу доставили новое оборудование. Аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции помогут пациентам восстановиться после лечения.

Аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, электрофорезу и электростимуляции - оборудование нового поколения. Оно позволяет проводить одновременно сразу несколько процедур как одному, так и двум пациентам. Всего отделение восстановительного лечения получило 105 единиц техники.

«Сейчас у нас есть новые аппараты по лазеротерапии и ультразвуковой терапии, а также по электрофорезу и электростимуляции. С помощью них можно снять постоперационные воспалительные изменения, отеки и боль. Таким образом, мы помогаем человеку быстрее восстановиться и выписаться домой», - сказала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

Также оборудование и тренажеры установили в кабинете лечебной физической культуры. Пациенты всех возрастов могут восстанавливаться в игровой форме, а врачи - следить за показателями и данными.

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Больницы Врачи Видное
09 августа 2024, 15:54
Фотовыставку об истории завода «Гипсобетон» открыли в сквере в Видном
Администрация Ленинского городского округа
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«Гипсобетон»

«Выставка называется „АО ‚Гипсобетон‘. Вчера. Сегодня. Завтра“. Это совместная работа историко-культурного отдела ДК „Видное“ и „Гипсобетон“, который, в свою очередь, является старейшим и легендарным предприятием нашего Ленинского округа», - сказала заведующая выставочно-фондовым сектором историко-культурного отдела дворца культуры «Видное» Ольга Панасюк.

Экспозиция состоит из 50 фотографий. Она будет работать в сквере «Юность» в Видном до 2 сентября.

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Фотовыставка, посвященная предприятию , открылась в сквере «Юность» в Видном. Она посвящена истории завода и периодах его становления.

Выставки История Заводы Видное Ленинский округ
09 августа 2024, 15:23
Подмосковный ученый изобрел новый материал для срочного ремонта оборудования
Global Look Press
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Подмосковный ученый Вячеслав Иванов разработал инновационную технологию ремонта промышленного оборудования с помощью композитных материалов. За свое изобретение он получил премию губернатора Московской области. В чем суть инновационного метода, химик рассказал в интервью 360.

По его словам, разработка - это новый материал, который позволяет ремонтировать промышленное оборудование. По своей структуре он напоминает пластилин и обладает хорошими клеящими свойствами.

Преимущество материала в том, что его можно наносить на металлические и неметаллические поверхности.

«Его можно применять для ремонта оборудования целлюлозно-бумажной промышленности, горнопромышленного комплекса, предприятий ЖКХ, ремонта трубопроводов, корпусных деталей, а также там, где опасно проводить ремонт - это газопроводы. В ситуациях, когда нужно что-то отремонтировать в полевых условиях», - рассказал Иванов.

Он добавил, что применение нового материала позволяет заменить энергозатратные, трудоемкие рабочие процессы, как, например, сварка. Метод не требует особой квалификации у персонала.

Главная задача, которая стояла перед ученым, - продление жизненного цикла оборудования. Ведь, при появлении дефекта оборудования производство останавливается, а предприятие несет убытки, а также срываются сроки поставки продукции.

«Вот как раз с помощью таких композиционных материалов и технологий, эту брешь можно закрыть. То есть не нужно ждать запасные части либо вести на ремонт оборудования к производителю», - пояснил ученый.

Вячеслав Иванов рассказал, что его изобретение уже удалось применить на предприятиях ЖКХ Подмосковья - это мытищинская, пушкинская, щелковская теплосети.

В планах потратить 700 тысяч губернаторской премии на покупку новых материалов и, конечно, продолжить исследования.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Исследования ЖКХ Ученые Интервью Промышленность Технологии
09 августа 2024, 15:18
Команда участников СВО по слэдж-хоккею приехала на сборы в Балашиху
Пресс-служба администрации Балашихи
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команда участников СВО по слэдж-хоккею «Гвардия» приехала на тренировочные сборы в Балашиху. Они прошли на ледовой арене «Орион Технопул».

Команда по слэдж-хоккею «Гвардия» создана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Депутат Московской областной Думы, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион в лыжном марафоне на 50 километров Александр Легков, глава Балашихи Сергей Юров и начальник по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич приехали поддержать начинающих спортсменов.

«Это наши герои - бойцы СВО, которые, вопреки тяжелейшим травмам, после восстановления решили начать играть в слэдж-хоккей. По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева была сформирована команда и организованы тренировочные сборы. Они проходят у нас в Балашихе. Желаю ребятам здоровья, успехов, получать удовольствие от тренировок и, конечно, побед на будущих играх!» - сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Слэдж-хоккей - аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены перемещаются на льду на специальных санях и используют две клюшки: одна - для удара по шайбе, а вторая - для передвижения.

Ледовая арена «Орион Технопул» сдали в феврале 2024 года.

Она рассчитана на 380 мест. Здесь открыты секции для занятия хоккеем и фигурным катанием, работают залы для общей физической подготовки и гимнастики, открыт сервис по прокату и заточке коньков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Первая в Подмосковье

Ветераны Хоккей Балашиха

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