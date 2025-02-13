Бывшей узнице концлагеря Марии Прокоповой из Подольска вручили медаль к 80-летию Победы

На глазах у маленькой Маши Прокоповой фашисты расстреляли ее бабушку, которая не смогла долго идти пешком. Девочка стала заикаться. В концентрационном лагере «Дахау» проводили медицинские эксперименты над людьми, работала газовая камера и крематорий, Мария выжила чудом.

Девушка поступила в архитектурный вуз, выучилась на архитектора. По распределению ее направили в Подольск. Там Мария вышла замуж и родила двух дочек.

«Пример Марии Прокоповой является уроком для всех нас. Если фашизм вовремя не остановить, это может обернутся бедой для миллионов мирных граждан, и детей, и взрослых. Именно поэтому наши защитники сейчас сражаются в зоне специальной военной операции. Пожелал ветерану мирного неба над головой и здоровья, любви и понимания близких», - сказал Алексей Никулин.