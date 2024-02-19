Бюст Герою России Роману Кутузову открыли в 38-й бригаде ВДВ в Щелкове

Роман Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции на Украине. Он прошел путь от командира взвода до заместителя командующего ВДВ. Генерал-лейтенант командовал 1-м армейским корпусом Донецкой Народной Республики. Пятого июня 2022 года, во время боя за контроль над стратегическим объектом, Роман Кутузов погиб в поселке Николаевка возле города Попасная.

«В свои небольшие годы он успел стать и генерал-лейтенантом, и командующим, и Героем Российской Федерации и Героем Донецкой Народной республики. Несомненно, он относится к тем героям, которые будут вечно в памяти всех, кто его знает и всех, кто будет изучать историю воинской части», - сказал командующий ВДВ с 2003 по 2007 год, генерал-полковник Александр Колмаков.

Память Героя России пришли почтить его семья, сослуживцы и представители администрации городского округа Щелково и города Владимир. После торжественного открытия бюста состоялась церемония возложения цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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