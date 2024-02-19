19 февраля 2024, 22:04

Бюст Герою России Роману Кутузову открыли в 38-й бригаде ВДВ в Щелкове

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На территории 38-й бригады ВДВ в Щелкове состоялось торжественное открытие бюста генерал-лейтенанту Роману Владимировичу Кутузову. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Российской Федерации посмертно.

Роман Кутузов с первого дня участвовал в специальной военной операции на Украине. Он прошел путь от командира взвода до заместителя командующего ВДВ. Генерал-лейтенант командовал 1-м армейским корпусом Донецкой Народной Республики. Пятого июня 2022 года, во время боя за контроль над стратегическим объектом, Роман Кутузов погиб в поселке Николаевка возле города Попасная.

«В свои небольшие годы он успел стать и генерал-лейтенантом, и командующим, и Героем Российской Федерации и Героем Донецкой Народной республики. Несомненно, он относится к тем героям, которые будут вечно в памяти всех, кто его знает и всех, кто будет изучать историю воинской части», - сказал командующий ВДВ с 2003 по 2007 год, генерал-полковник Александр Колмаков.

Память Героя России пришли почтить его семья, сослуживцы и представители администрации городского округа Щелково и города Владимир. После торжественного открытия бюста состоялась церемония возложения цветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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Памятники Щелково
19 февраля 2024, 22:44
Ремонт фасада дома культуры в Солнечногорске завершили на 95%
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Ремонт фасада дома культуры «Поварово» в Солнечногорске близится к завершению. Работы уже выполнены на 95%.

По словам строительного подрядчика Ивана Кузнецова, перед тем, как переходить к капитальному ремонту помещений, необходимо завершить ремонт фасада.

«После замены окон нужно произвести выравнивание стен. Сейчас мы уже можем это делать. На втором этаже протекают потолки. На весну и лето у нас запланирован ремонт кровли. И только после этого перейдем на ремонт внутренних помещений», - рассказал Кузнецов.

На этой неделе рабочие приступят к покраске здания, а 12 старых деревянных окон уже заменили на пластиковые.

Полностью завершить капремонт здания, построенного в 1957 году, планируют в сентябре текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Солнечногорск Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:29
Более 200 человек поучаствовали в зимнем празднике на стадионе «Текстильщик» в Волоколамске
Телеканал «360»
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В этом году традиционный зимний праздник «Волоколамская зима» собрал более 200 участников. Мероприятие прошло на стадионе «Текстильщик» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел лесопарк «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню.

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В состязаниях приняли участие не только волоколамцы, но и спортсмены из соседних округов. В программу праздника вошли лыжные гонки, хоккейный матч, дартс, шуточный бокс, катание на ватрушках, соревнования по жиму гири и веселые старты.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин подчеркнул в национальном проекте „Демография“, что занимающихся спортом с каждым годом должно быть все больше и больше. И на сегодня мы здесь видим - и любителей и спортсменов настоящих, кто вкладывает все силы в занятия спортом», - сказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.

Участники «Волоколамской зимы» также написали «Письма защитникам». Поздравления и пожелания с Днем защитника Отечества уже на следующей неделе будут отправлены нашим военнослужащим вместе с гуманитарной помощью.

Спортсмены Волоколамск
19 февраля 2024, 22:26
Готовность строящейся школы вблизи деревни Сабурово в Красногорске оценили в 65%
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Строительство школы вблизи деревни Сабурово завершено на 65%. После окончания всех работ новое здание сможет принять 825 учеников.

По словам начальника строительного участка Алексея Табачкова, сейчас идут работы по устройству вентилируемого фасада здания, прокладке внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения.

Рабочие уже приступили к черновой и чистовой отделке будущих классов.

Строительство школы проводится в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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Красногорск Школы Ремонтные работы
19 февраля 2024, 22:13
Предвыборные информаторы начали работать в Лобне
Телеканал «360»
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В преддверии президентских выборов в Лобне началась масштабная кампания по информированию граждан о предстоящем голосовании. Информаторы лично рассказывают жителям о всех нюансах и особенностях предстоящих выборов.

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Всего в проекте участвуют 152 человека. На протяжении трех недель, вплоть до дня голосования, 114 из них обойдут дома и квартиры, чтобы успеть максимально пообщаться с максимальным количеством людей. Информаторы прошли специальную подготовку: юристы, психологи и опытные коллеги из территориальной избирательной комиссии Лобни в течение месяца обучали их всем необходимым навыкам.

Визуально информаторов легко отличить благодаря яркой одежде с логотипом кампании, фирменным сумкам и бейджам с фотографией и фамилией. Они подробно расскажут жителям о способах голосования, включая возможность дистанционного участия, помогут уточнить данные в списках избирателей и ответят на все вопросы.

Работа информаторов будет организована как в будние дни с 17:00 до 20:00, так и в выходные с 11:00 до 14:00. Для тех, кто не сможет лично встретиться, на дверной ручке будет оставлена специальная табличка с информацией о выборах.

Проект для Лобни новый, поскольку ранее приглашения и информация о выборах распространялись через почтовые ящики. В этот раз организаторы решили сделать акцент на личном общении, чтобы максимально повысить информированность и вовлеченность избирателей.

Лобня Выборы президента РФ

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