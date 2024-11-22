Бюст герою Отечественной войны Ивану Дорохову открыли в Рузском округе

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В честь героя Бородинского сражения и всей Отечественной войны 1812 года, генерала-лейтенанта русской императорской армии Ивана Дорохова установили бюст в поселке Дорохово Рузского городского округа.

«Данный населенный пункт носит имя Дорохова, поэтому и было приятно решение возвести именно на этом месте бюст в память о герое», - рассказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.

Памятник поставили вблизи монумента павшим в годы Великой Отечественной войны жителям населенного пункта и стелы воинской доблести.

«Это нужно нам, нынешним жителям поселка, нашей молодежи! Мы думаем, что это поможет учителям воспитывать в молодежи патриотизм», - поделилась заместитель директора Дороховской школы Инна Игнатьева.

В торжественной церемонии открытия памятника и возложения венков приняли участие заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова, депутат Совета депутатов Рузского округа Андрей Рыбальченко, общественники, школьники и жители поселка.

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