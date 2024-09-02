02 сентября 2024, 14:02

Бюст Героя России Владимира Никишина установили в школе № 26 в Балашихе

пресс-служба Мособлдумы
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В День знаний в школе № 26 в Балашихе установили бюст Героя России, летчика СВО Владимира Никишина. Ранее школе присвоили его имя и открыли тематическую экспозицию в музее.

Участие в церемонии открытия бюста приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, родственники Владимира Никишина, педагоги и школьники.

«В прошлом году по постановлению губернатора Московской области школе присвоено имя Героя России Владимира Николаевича Никишина. Человек, который ценой своей жизни защитил своих боевых товарищей, защитил нашу страну. Открытие бюста Владимира Николаевича здесь на территории школы - это важное событие, которое позволит всем нам вместе, жителям нашего города сохранить память об этом выдающемся человеке», - сказал Юров.

Напомним, Владимир Никишин в декабре 2022 года выполнял боевой вылет в селе Клещеевка. Его самолет подбили и экипаж направил бомбардировщик на танковую колонну противника. Звание Героя России Никишину присвоено посмертно.

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Школы Балашиха
02 сентября 2024, 14:03
Подмосковье заняло 2-е место на соревнованиях за кубок России по регби-7
фото: Сергей Демченко
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Подмосковный клуб занял второе место на Кубке России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Клуб «ВВА-Подмосковье» выиграл три матча со счетом 36:0, 20:0, 38:0, затем разгромил МАР из Москвы в четвертьфинале со счетом 50:0 и одержала победу в полуфинале со счетом 24:21.

В финале подмосковные спортсменки уступили ЦСКА, завоевав серебряные медали. Девушки также удостоились несколько титулов в рамках соревнований. Так, лучшим игроком команды стала Алсу Мардеева. Напомним, турнир проходил в Москве 31 августа и 1 сентября в рамках проекта «Спорт - норма жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
02 сентября 2024, 10:25
Минтранс Подмосковья: расписание электричек 4-х направлений изменится в сентябре
"Московская Железная дорога"
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Со 2 сентября изменится расписание ряда пригородных поездов Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений МЖД, включая МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессы. Корректировки вызваны работами по развитию инфраструктуры на станциях Царицыно, Можайск, Талдом — Каналстрой и Москва-Бутырская — Бескудниково.

На станции Царицыно, где строится подземный переход, со 2 по 3 и с 16 по 21 сентября с 15:00 до 18:50 назначат технологические окна. На станции Можайск со 2 по 13 сентября с 13:20 до 15:30 пройдут работы по модернизации энергообеспечения, что также повлияет на расписание.

На перегоне Талдом - Каналстрой в сентябре с 09:40 до 14:00 будут развивать объекты энергообеспечения, из-за чего ряд поездов проследует по укороченным маршрутам. Помимо этого, до 27 числа с 23:40 до 05:30 на перегоне Москва-Бутырская - Бескудниково будут поочередно закрываться главные пути из-за монтажа металлоконструкций конкорса.

Пассажиров просят планировать поездки заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Дороги Поезда
02 сентября 2024, 09:47
Фестиваль хмеля прошел в Орехово-Зуевском округе
Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области
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В деревне Степановка прошел фестиваль «Гуслицкий хмель». Гости узнали о выращивании хмеля, поучаствовали в мастер-классах и освоили техники народного творчества.

Праздник прошел на территории краеведческого музея, в котором собрана история Гуслицкого края. Жители и гости Орехово-Зуевского округа смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников и набойке рисунка по ткани, народных играх, а пары могли поучаствовать в реконструкции свадебного обряда.

Также прошла выставка-ярмарка мастеров Подмосковья. Для участников фестиваля провели дегустацию фермерских сыров и колбас, хмеля, кваса и медовухи.

«Фестиваль тематический, он посвящен хмелю. Хмель - это традиционная культура, которая исконно выращивалась здесь - в Гуслице. Ее использовали как консервант, ее использовали во всех продуктах питания, то есть это неотъемлемая часть как сейчас у нас соль, сахар. Поэтому чтобы культура не уходила в историю, не потерялась, пришла в голову мысль провести этот фестиваль. Сначала он был камерный, маленький, и вот с каждым годом набирает обороты», - рассказала директор Ликино-Дулевского краеведческого музея Елена Козлова.

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Фестивали Орехово-Зуево
01 сентября 2024, 22:12
Дзюдоистка из Домодедова Эвелина Босиек стала 3-ей на первенстве мира
Unsplash
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Воспитанница школы олимпийского резерва «Олимп» в Домодедове Эвелина Босиек успешно выступила на первенстве мира по дзюдо среди кадетов, завоевав бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В турнире, который стал главным стартом планеты для дзюдоистов до 18 лет, приняла участие сборная России, состоящая из 20 спортсменов.

В полуфинальном поединке Эвелина встретилась с Манон Агати-Алуаш из Франции и уступила сопернице. В борьбе за бронзу Босиек одержала победу над Цендбазар Машбат из Монголии.

«В полуфинале попалась на „детский“ прием: не доработала в партере. Обязательно проведем работу над ошибками с тренером», - отметила спортсменка.

Эта победа стала важным шагом в карьере юной спортсменки и гордостью для ее тренеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Город Домодедово

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