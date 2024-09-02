Бюст Героя России Владимира Никишина установили в школе № 26 в Балашихе

Участие в церемонии открытия бюста приняли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров, Герой России Александр Шептухин, родственники Владимира Никишина, педагоги и школьники.

«В прошлом году по постановлению губернатора Московской области школе присвоено имя Героя России Владимира Николаевича Никишина. Человек, который ценой своей жизни защитил своих боевых товарищей, защитил нашу страну. Открытие бюста Владимира Николаевича здесь на территории школы - это важное событие, которое позволит всем нам вместе, жителям нашего города сохранить память об этом выдающемся человеке», - сказал Юров.

Напомним, Владимир Никишин в декабре 2022 года выполнял боевой вылет в селе Клещеевка. Его самолет подбили и экипаж направил бомбардировщик на танковую колонну противника. Звание Героя России Никишину присвоено посмертно.

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