18 декабря 2024, 10:34

Бюст адмиралу флота Семену Лобову открыли в Волоколамском округе

Телеканал «360»
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Памятник установили во дворе Детгородковской  школы в селе Теряево. На торжественное открытие пришли глава Волоколамского округа Наталья Козлова, родственники адмирала, ветераны, школьники, юнармейцы, военнослужащие, моряки и офицеры Северного флота, представители общественных организаций.

«Для нас прадед всегда был примером, очень важной частью семейной истории. И с самого детства мы эту ответственность понимали», - рассказал правнук адмирала Степан Калиничев.

Участники митинга в знак признательности и уважения за достойный жизненный путь, проявление настоящего примера патриотизма, преданности родной стране и верности долгу, почтили память Семена Лобова и возложили цветы к бюсту героического земляка.

Семен Михайлович Лобов всю свою жизнь посвятил Военно-морскому флоту. Почти 20 лет из них - Северному, где он прошел путь от начальника штаба эскадры до командующего флотом. Его глубоко уважали за высокие нравственные качества, мужество, чувство ответственности и готовность с полной самоотдачей делать все в интересах боеготовности флота.

Памятники Волоколамск
18 декабря 2024, 10:26
Свыше 50 фехтовальщиков представят Подмосковье на Кубке России в Смоленске
Медиасток.рф
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Свыше 50 подмосковных спортсменов выступят на Кубке России по фехтованию. Соревнования пройдут с 18 по 26 декабря в Смоленске.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в состав сборной вошли 56 спортсменов региона. Они выступят в трех дисциплинах: сабля, шпага и рапира.

Всего на соревнованиях разыграют 12 комплектов медалей сред женщин и мужчин.

Так, 24 жителя Подмосковья выступят в дисциплине «рапира», еще 23 сразятся с соперниками на шпагах и восемь - на саблях. Среди спортсменов будут двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова и победитель первенства мира и трехкратный победитель первенства Европы Григорий Семенюк.

Спортсмены
17 декабря 2024, 23:41
Делегация Узбекистана посетила Центр охраны материнства и детства
ники детства
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Делегация из Узбекистана посетила НИКИ детства для обмена опытом в области детской медицины. В ходе визита гости ознакомились с работой института, включая клинические методики диагностики, лечения и реабилитации детей, страдающих от редких заболеваний.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отметила важность таких встреч для укрепления международных связей и обмена передовым опытом. Она сообщила, что во время визита удалось договориться о проведении конференции в Ташкенте в мае следующего года в рамках консорциума «5П Детская медицина».

Гостям представили результаты научных исследований в области терапии орфанных заболеваний, проводимых врачами института, которые уже находят применение в регионе. Кроме того, была достигнута договоренность о программе обучения узбекских коллег на кафедрах, в ординатуре и аспирантуре НИКИ детства, а также о совместной научно-исследовательской деятельности.

По словам Одинаевой, обсудили также организацию взаимных стажировок между Ташкентом и Подмосковьем и возможность подключения узбекских специалистов к порталу «Детство». Она добавила, что стали актуальными вопросы создания двух центров компетенций - по орфанным болезням и аутовоспалительным заболеваниям в Ташкентской области.

В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве с Ташкентским областным управлением здравоохранения.

Дети Здравоохранение Врачи Медицина Узбекистан
17 декабря 2024, 23:40
Школы, больницы и объекты спорта. Итоги модернизации социнфраструктуры Подмосковья за 2024 год
Медиасток.рф
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Масштабные работы по реставрации, капитальному ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры продолжаются в Московской области. Особое внимание уделяется больницам и школам. Какие изменения произошли в регионе за уходящий год — в материале 360.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что до конца года в Московской области планируют открыть 58 социальных объектов.

Объекты культуры Не забывают в Подмосковье и о строительстве объектов культуры. До конца года свои двери распахнут заведения в Протвине и Чехове.

Не меньше внимания уделяют ремонту и модернизации дошкольных учебных заведений. До конца года отремонтируют два объекта в Дзержинске. Полностью завершить ремонтные работы планируют в декабре, а открыть учреждения должны уже в январе 2025-го.

Объекты образования До конца года на территории Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию шесть объектов образования, среди которых две школы на 3,8 тысячи мест в четырех городских округах.

При этом две школы находятся на особом контроле. Одна из них - учебное заведение на 1,1 тысячи мест в деревне Сухарево в Мытищах, а вторая - на 1,1 тысячи учеников в Реутове. Образовательные организации должны распахнуть двери перед школьниками уже в феврале 2025 года.

Еще в двух школах ведут капитальный ремонт. Одна из них расположена в Долгопрудном, а вторая - в Лобне.

Спортивные объекты Строительство спортивных объектов тоже не обходят вниманием. По плану на 2024 год, работы завершат на трех стадионах в Щелкове, Люберцах и Раменском.

Кроме того, в регионе планируют до конца года закончить капитальный ремонт четырех спортивных сооружений в Чехове, Ступине, Королеве и Дмитровском городском округе. Их строительная готовность превысила 92%.

Объекты здравоохранения Особое внимание в Подмосковье уделяют ремонту и модернизации объектов здравоохранения. В 2024 году в регионе введут в эксплуатацию восемь больниц, поликлиник и станций скорой помощи. Они расположены в Лобне, Сергиевом Посаде, Подольске, Лосино-Петровском, Мытищах, а также в Егорьевске.

При этом старые объекты культуры также проходят модернизацию. До конца года планируется завершить капремонт на территории пяти учреждений в Ступине, Пушкино, Балашихе, Дубне и Павловском Посаде.

Кроме того, в области продолжают капитальный ремонт уже существующих объектов здравоохранения. Например, до конца года в Подмосковье работы завершат на территории восьми поликлиник и больничных корпусов. При этом строительная готовность большинства учреждений здравоохранения достигает 80%.

Не забывают в Подмосковье и о студентах. В 2024 году капитальный ремонт проходит в пяти образовательных учреждений. При этом строительная готовность большинства объектов на сегодняшний день превышает 69% «В текущем году мы уже открыли 115 объектов (социальной инфраструктуры - прим. ред.). До конца года остается завершить 58 объектов. Это 23 объекта капитального строительства и 35 капитального ремонта. Также дополнительно четыре объекта планируем к досрочному вводу», - отмечал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами городских округов.

Здравоохранение Школы Больницы Строительство Андрей Воробьев Поликлиники Ремонтные работы Образование
17 декабря 2024, 21:04
Акция по безопасности на дороге «Зимние каникулы» началась в Балашихе
Медиасток.рф
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В Балашихе стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». Оно продлится до 13 января 2025 года и будет направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, а также на формирование у юных участников дорожного движения навыков безопасного поведения.

До конца года сотрудники Госавтоинспекции проведут тематические занятия для школьников и воспитанников дошкольных учреждений, в ходе которых расскажут о правилах дорожного движения и важности их соблюдения.

Полицейские примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях, где обсудят вопросы безопасности детей на дорогах. Также автоинспекторы организуют интерактивные мероприятия для участников кружков, секций и центров дополнительного образования.

В каждом городском округе Подмосковья для жителей будут проведены акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир - большая ответственность!» и «Безопасная горка».

Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции реализуют профилактическую акцию «Ребенок - пассажир, пешеход». Особое внимание будет уделено предупреждению нарушений ПДД как со стороны несовершеннолетних пешеходов, так и водителей, которые перевозят детей с нарушением правил.

Полицейские также проведут мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений и проверят соблюдение правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Мероприятие «Зимние каникулы» направлено на обеспечение безопасности детей и подростков в зимний период и призвано напомнить всем участникам дорожного движения о важности соблюдения правил.

Дети ГИБДД Балашиха

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