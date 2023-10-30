Бюджеты городских округов Подмосковья получили более 17 миллиардов рублей от сделок с недвижимостью с начала года

«С начала этого года бюджеты городских округов увеличились на 17,5 миллиарда рублей, что на 2,4 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным благодаря вовлечению земельных участков и имущества в хозяйственный оборот», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наибольшие доходы от аренды и продажи земли обеспечили городские округа Щелково, Егорьевск, Шаховская, Ступино и Руза. Самыми популярными являются участки для ИЖС, которые пользуются спросом у местного населения. За девять месяцев в Подмосковье продали более 1,5 тысячи наделов на сумму 4,7 миллиарда рублей. Еще больше участков находятся в аренде у жителей - общая сумма по ним составляет 10,3 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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