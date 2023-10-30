Бюджеты городских округов Подмосковья получили более 17 миллиардов рублей от сделок с недвижимостью с начала года
Аренда и продажа земли и другой недвижимости принесла городским округам Подмосковья 17,5 миллиарда рублей с начала года. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«С начала этого года бюджеты городских округов увеличились на 17,5 миллиарда рублей, что на 2,4 миллиарда больше аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным благодаря вовлечению земельных участков и имущества в хозяйственный оборот», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Наибольшие доходы от аренды и продажи земли обеспечили городские округа Щелково, Егорьевск, Шаховская, Ступино и Руза. Самыми популярными являются участки для ИЖС, которые пользуются спросом у местного населения. За девять месяцев в Подмосковье продали более 1,5 тысячи наделов на сумму 4,7 миллиарда рублей. Еще больше участков находятся в аренде у жителей - общая сумма по ним составляет 10,3 миллиарда рублей.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.
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