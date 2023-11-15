Бюджет терфонда ОМС Подмосковья на 2024 год обсудили на публичных слушаниях в Мособлдуме

Сотрудники аэропорта Домодедово рассказали подробности спасения забытой игрушки

Сотрудники аэропорта Домодедово вернули девочке забытую в воздушной гавани любимую игрушку. История облетела многие СМИ. Работники рассказали подробности спасательной операции. Например, случай произошел накануне Дня доброты.

«Пошли на рейс, сели в самолет и поняли, что они забыли здесь игрушку - маленького крысенка. Уже такого заигранного, без глаза, но любимого. И из самолета нам позвонили и сказали, что они забыли этого крысеныша. Мы его передавали из смены в смену, пока пассажиры за ним не вернулись», - сообщила начальник подгруппы комнаты матери и ребенка аэропорта Ирина Белинина.

Главная задача сотрудников аэропорта - проявить доброту к пассажирам. Этому и обучают новичка, который планирует работать в воздушной гавани.

«Мы говорим про особенности пассажиров. Пассажир, когда попадает в среду аэропортовскую, <…> естественно нервничает. И одна из главных задач - его успокоить, сказать, что все будет замечательно», - заявил начальник подгруппы инструкторской деятельности по пассажирскому обслуживанию Никита Гарипов.

История возвращения игрушки далеко не единственная в Домодедово. Софья Занегина вспомнила случай, когда она сопровождала маломобильного пассажира на рейсе из Тель-Авива. Как правило, туда летят люди на лечение.

«Пассажиры, которые ехали на траволаторе, начинают ругаться. Впереди ехала бабушка лет 80 примерно. Они были у нее в руках и нечаянно перегородили путь всем остальным пассажирам. Палки острыми концами развернулись в сторону пассажиров. Это было опасно», - рассказала агент пассажирского обслуживания второго класса аэропорта Софья Занегина.

День доброты отмечают в России 13 ноября. Однако в аэропорту Домодедово он проходит ежедневно.

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