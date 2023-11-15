Бюджет терфонда ОМС Подмосковья на 2024 год обсудили на публичных слушаниях в Мособлдуме
В Мособлдуме состоялись публичные слушания по проекту территориального фонда ОМС Московской области на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Депутаты обсудили документ вместе с профильными специалистами и представителями организаций.
Доходы фонда в 2024 году составят 162,3 миллиарда рублей. Расходы планируются в объеме 162,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2023 годом бюджет увеличится на 10,3 миллиарда рублей - на 6,8%.
«В структуре доходов наибольшую долю 91,2% составляют субвенции Федерального фонда в объеме 148 миллиарда рублей. Кроме того, предусмотрены межбюджетные трансферты из бюджетов территориальных фондов других субъектов Российской Федерации 11,8 миллиарда рублей», - рассказала первый замдиректора фонда Елена Боброва.
На финансирование первичного звена здравоохранения направят 57,6 миллиарда рублей. Затраты на диспансеризацию пациентов с онкозаболеваниями, с сахарным диабетом и болезными систем кровообращения составят два миллиарда рублей.
По словам председателя профильного комитета Мособлдумы Андрея Голубева, проект бюджета прошел предварительное слушание.
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