Бюджет Подмосковья получил более 340 млн рублей от приватизации имущества

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что по предварительным оценкам, бюджет в этом году ожидает поступления свыше одного миллиарда рублей от продажи областного имущества.

В текущем году в прогнозный план приватизации включены 209 объектов недвижимости. В этот список вошли 14 имущественных комплексов, ранее использовавшихся как детские лагеря и базы отдыха, три объекта культурного наследия, а также 15 усадеб, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

На данный момент на торги выставлено еще 13 объектов, общая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей. С информацией о планируемых к продаже объектах и текущих торгах можно ознакомиться на интерактивной карте на сайте Минмособлимущества и на портале ЕАСУЗ.

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