19 июня 2024, 17:37

Бюджет на развитие культуры и образования увеличили в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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В администрации Балашихи на очередном заседании совета депутатов обсудили бюджет города. В этом году он увеличился на 777 миллионов рублей. Большая часть денежных средств будет направлена на развитие образования, культуры и спорта.

Доходная часть принятого бюджета составит 27 миллиардов 746 миллионов рублей, а расходная - 29 миллиардов 40 миллионов.

«Наш бюджет имеет социальную направленность, больше 70% идет на отрасли образования, культуры, физической культуры и спорта. В этот раз бюджет увеличился за счет субвенций Московской области. Так, 52 миллиона мы направляем на содержание новых объектов образования, которые вводятся в этом году», - сообщил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Также на встрече рассмотрели выделение бюджета на содержание дорог, парков и кладбищ, где похоронены бойцы специальной военной операции.

В ходе заседания о проделанной работе за 2023 год отчитались и представители контрольно-счетной палаты. Следующая встреча совета депутатов состоится в августе.

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Балашиха Деньги
19 июня 2024, 17:38
Очагов борщевика в Мытищах стало вдвое меньше с 2017 года
Пресс-служба Мытищи
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Депутаты проверили ход работ по очистке земель Мытищ от борщевика Сосновского в деревне Бородино.

Химическую и механическую обработку территорий проводят в округе традиционно с мая по август. Регулярная работа позволила в два раза снизить размеры «захваченных» растением площадей. Накануне ход работ проверила депутатская комиссия по земельно-имущественным отношениям и экологии окружного Совета депутатов. Выезд совершили в деревню Бородино.

«Мы посмотрели два поля. На одном из них площадью в два гектара борщевик практически уничтожен. С другой стороны дороги работа еще продолжается», - прокомментировал председатель комиссии Алексей Лаптев.

При этом семь лет назад в округе было заражено 478 гектаров, в этом году - лишь 240 гектаров.

«К следующему сезону цифра должна еще уменьшиться. Снижается количество борщевика и на частных территориях, хотя здесь динамика ниже», - пояснила начальник территориального отдела «Пироговский» территориального управления городского округа Мытищи Ольга Бибикова.

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Благоустройство Мытищи Экология
19 июня 2024, 17:06
Международная делегация посетила ЦУР Подмосковья
Мингосуправления МО
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Делегация из Зимбабве познакомилась с работой ЦУР в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Участникам делегации рассказали об истории создания Центра управления регионом, а также продемонстрировали цифровые решения и поделились принципами работы ЦУР.

Большое внимание уделили вопросам в сфере образования, медицины и экологии. Представители Зимбабве лично смогли оценить результаты внедрения искусственного интеллекта в работу ЦУР.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что цифровизация помогла снизить количество преступлений в регионе.

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ЦУР
19 июня 2024, 17:04
Пассажиропоток на речных маршрутах в Подмосковье вырос на 15% за год
Минтранс Подмосковья
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Почти шесть тысяч человек воспользовались речными маршрутами в Подмосковье с начала сезона. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В региональном Минтрансе уточнили, что на маршруте в Лыткарине прокатились более 3,7 тысячи пассажиров, в Серпухове - более 1,4 тысячи, а в Коломне - около 560 пассажиров.

«Напомню, что речные маршруты будут работать до середины осени. Так, маршруты в Коломне и Серпухове завершат свою работу до 30 сентября, а в Лыткарине катер будет курсировать до 20 ноября», - сообщил заместитель председателя правительства - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Пассажиры могут оплатить проезд на маршрутах как наличными, так и банковскими и транспортными картами «Стрелка».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦУР
19 июня 2024, 16:59
Гидравлические испытания теплосетей провели в Воскресенске
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Надежность теплосетей проверили в Воскресенске. Гидравлические испытания проводит местный филиал ООО «Газпром теплоэнерго МО» совместно с областной аварийной службой.

Работы проводятся на тепловых сетях от котельных и ЦТП. Специалисты проверяют прочность трубопроводов и их элементов. На котельной плавно повышают давление, после чего проходит осмотр труб по всей их длине. Если давление упало, на место дефектного участка оперативно выезжает аварийная бригада и принимает меры по локализации проблемы. Завершить все работы на сетях планируется в августе.

Напомним, что аварийную службу привлекают к проведению гидравлических испытаний по распоряжению вице-губернатора Подмосковья - министра энергетики Московской области Евгения Хромушина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Газпром Воскресенск

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