20 ноября 2024, 18:01

Бюджет на 2025 год утвердят в Реутове в декабре

Пресс-служба администрациии г.о. Реутов
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В следующем году расходы Реутова могут составить 6,5 миллиарда рублей. Главным источником финансирования остаются как собственные доходы, так и поступления из вышестоящих бюджетов.

Общий объем доходов города на 2025 год оценен в 6,4 миллиарда рублей. Почти половина этих средств - собственные налоговые и неналоговые поступления. Остальная сумма будет поступать из региональных и федеральных бюджетов в виде безвозмездных трансфертов. В свою очередь, расходы городского бюджета запланированы в размере 6,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств и реализацию важных для города муниципальных программ.

Однако пока это предварительные данные. Окончательное утверждение бюджета должны провести депутаты Совета Реутова. На днях они обсудили основные параметры бюджета на расширенном заседании комитетов. Важно, что проект документа пройдет публичное обсуждение - в том числе через Общественные слушания. После этого будут учтены все замечания и предложения, и окончательная версия бюджета будет вынесена на утверждение. Ожидается, что решение будет принято до середины декабря.

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Рубль Реутов
20 ноября 2024, 19:06
«Спасибо за чуткость и профессионализм». Воробьев поздравил педиатров с профессиональным праздником
Медиасток.рф
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Международный день педиатра отмечается 20 ноября. По случаю праздника губернатора Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских специалистов, оказывающих помощь жителям региона.

Марина Комиссарова - врач третьего поколения из Санкт-Петербурга, родилась в семье медицинских работников. Ее отец - гастроэнтеролог, мама - педиатр и доцент кафедры педиатрии НМИЦ имени Алмазова, а бабушка работала врачом скорой помощи. Сейчас Марина выполняет обязанности педиатра в детском клиническом центре имени Рошаля.

В Московской области работают более 2,5 тысячи врачей, заботящихся о здоровье детей. Власти региона высоко ценят каждого специалиста и стремятся привлечь новые кадры. Для этого реализуются различные меры поддержки, включая программы «земский доктор», «социальная ипотека», компенсации аренды жилья и другие инициативы.

Наталья и Игорь Лещишины принимают пациентов в Сергиево-Посадской больнице. Наталья работает педиатром-гастроэнтерологом, а Игорь является заведующим отделением детской хирургии. Они познакомились на первом курсе университета и с тех пор создали успешный профессиональный тандем. В 2016 году семья переехала из Барнаула в Подмосковье.

«Дорогие педиатры, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо, что когда-то выбрали эту профессию делом своей жизни, за вашу чуткость, внимание, умение находить нужные слова и, конечно, профессионализм!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев также рассказал о нескольких врачах, которые трудятся в регионе. Один из них - Юрий Тимохин, который работает в детской поликлинике Солнечногорска и имеет 42-летний стаж. Он окончил Харьковский медицинский институт в 1984 году и несколько лет работал в детской реанимации, а также возглавлял отделение новорожденных в Харькове на протяжении 28 лет. В России Юрий живет уже почти пять лет.

Праздники Дети Здравоохранение Андрей Воробьев Врачи Медицина
20 ноября 2024, 19:06
Снятый в Дубне ремейк фильма «Бриллиантовая рука» покажут 31 декабря
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В городском округе Дубна прошли съемки ремейка легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Премьеру запланировали на 31 декабря.

Режиссер киноленты сохранил дух оригинальной версии, но добавил современные акценты. Участие в съемках принимали и профессиональные актеры, и жители города.

По словам авторов проекта, благодаря своей архитектуре и пейзажам Дубна подошла для создания нужной атмосферы. Картину снимали при поддержке кинокомиссии «Кино в Дубне» и администрации муниципалитета.

Премьеру ремейка покажут 31 декабря.

Напомним, что в разное время в Дубне снимали такие фильмы, как: «Девять дней одного года», «Крестоносец», «Next», «Бригада», «Настенька» и другие.

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Кино Дубна
20 ноября 2024, 18:36
Концерт ко Дню матери прошел в Центре досуга «Восточный» в Лобне
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Мастер-классы, литературные занятия и концерты организовали в Лобне в преддверии Дня матери. Демонстрационный мастер-класс по бисероплетению прошел в Детской библиотеке, а в Центре досуга «Восточный» творческие коллективы представили театрализованное представление.

В Детской библиотеке ребята изготовили подвеску в технике простого параллельного плетения, а также приняли участие в литературной викторине.

Также ученики 2 и 4 классов школы № 3 познакомились с тематической литературой, ответили на вопросы и присоединились к акции «Имя матери».

В Центре досуга «Восточный» прошел праздничный концерт. Творческие коллективы порадовали зрителей номерами и театрализованными представлениями. Со сцены звучали стихи и песни, посвященные матерям.

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Лобня
20 ноября 2024, 18:35
Капитальный ремонт Комплекса «Триумф» в Воскресенске начнется в 2025 году
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В следующем году в Воскресенске начнется капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» имени Анатолия Парфенова. В настоящее время ведутся проектные работы, которые помогут подготовить все необходимое для начала ремонта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф», расположенный на улице Ломоносова, был открыт в 2016 году в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». После ремонта комплекс станет еще более удобным для жителей города. Здесь появятся современные условия для занятий единоборствами, баскетболом, волейболом, минифутболом и фитнесом. В настоящее время в Воскресенске идут проектно-изыскательские работы, которые включают подготовку технической документации, создание проектов и смет для ремонта. Ожидается, что после завершения работ в «Триумфе» смогут заниматься еще больше людей, улучшив свои спортивные результаты и качество жизни.

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Спортсмены Строительство Воскресенск

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