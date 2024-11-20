Бюджет на 2025 год утвердят в Реутове в декабре

Международный день педиатра отмечается 20 ноября. По случаю праздника губернатора Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских специалистов, оказывающих помощь жителям региона.

Марина Комиссарова - врач третьего поколения из Санкт-Петербурга, родилась в семье медицинских работников. Ее отец - гастроэнтеролог, мама - педиатр и доцент кафедры педиатрии НМИЦ имени Алмазова, а бабушка работала врачом скорой помощи. Сейчас Марина выполняет обязанности педиатра в детском клиническом центре имени Рошаля.

В Московской области работают более 2,5 тысячи врачей, заботящихся о здоровье детей. Власти региона высоко ценят каждого специалиста и стремятся привлечь новые кадры. Для этого реализуются различные меры поддержки, включая программы «земский доктор», «социальная ипотека», компенсации аренды жилья и другие инициативы.

Наталья и Игорь Лещишины принимают пациентов в Сергиево-Посадской больнице. Наталья работает педиатром-гастроэнтерологом, а Игорь является заведующим отделением детской хирургии. Они познакомились на первом курсе университета и с тех пор создали успешный профессиональный тандем. В 2016 году семья переехала из Барнаула в Подмосковье.

«Дорогие педиатры, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо, что когда-то выбрали эту профессию делом своей жизни, за вашу чуткость, внимание, умение находить нужные слова и, конечно, профессионализм!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев также рассказал о нескольких врачах, которые трудятся в регионе. Один из них - Юрий Тимохин, который работает в детской поликлинике Солнечногорска и имеет 42-летний стаж. Он окончил Харьковский медицинский институт в 1984 году и несколько лет работал в детской реанимации, а также возглавлял отделение новорожденных в Харькове на протяжении 28 лет. В России Юрий живет уже почти пять лет.