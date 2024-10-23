Бытовую и офисную технику передали семье участника СВО из Балашихи

В гости к семье участника СВО Михаила Д. также пришли военный комиссар Сергей Чиркин, председатель Общественной палаты Елена Жарова и социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Наталья Махонина.

Сергей Юров вручил от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова морозильную камеру, а от муниципалитета - компьютерное кресло и подарки.

«Встретился с семьей нашего мобилизованного жителя. Михаил ушел в зону спецоперации в числе первых в 2022 году. Скоро вернется ненадолго в отпуск. Дома его ждут супруга и сын. Обсудили, как будет развиваться микрорайон Южный в ближайшие несколько лет, поговорили и о бытовых заботах, какая помощь нужна, а также передали подарки от председателя Московской областной Думы Игоря Юрьевича Брынцалова», - прокомментировал Сергей Юров.

Михаил Д. родился в Пензе, но сразу после школы переехал в Балашиху. В 2009 году он отслужил в Екатеринбурге в мотострелковых войсках. В сентябре 2022 года его мобилизовали в зону специальной военной операции.

Муниципалитет поддерживает семью. В 2023 году им провели косметический ремонт в квартире после протечки крыши.

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