Бытовую химию из Мытищ поставили в крупнейшую торговую сеть Казахстана

Сеть Magnum объединяет более 200 магазинов в 14 городах Казахстана. На полках теперь можно найти 12 видов бытовой химии, произведенной в Подмосковье. Это средства для стекол, антижир для стеклокерамики, раствор для удаления плесени и другое.

«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. При ее создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производстве. Линия заработала в 2022 году, инвестиции в ее запуск составили 30 миллионов рублей», - рассказал генеральный директор «ИНТЕРСЭН-плюс» Дмитрий Куршин.

Подмосковье поддерживает экспортера, чья продукция уже представлена в разных странах. Компания стала первой в регионе, воспользовавшейся совместным сервисом Российского экспортного центра и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области для организации поставки на Филиппины.

Ранее стало известно, что Подмосковье на 90% нарастило экспорт мяса и муки в ОАЭ с начала года.

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