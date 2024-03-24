«Быть вместе». Губернатор Воробьев посетил траурную акцию «Журавли»
Траурная акция «Журавли» прошла у стен Crocus City Hall, в котором 22 марта от рук террористов погибли люди, пришедшие на концерт группы «Пикник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил каждого, кто не остался в стороне, за помощь и неравнодушие.
«Понимаю, что никакие слова поддержки не способны залечить раны людей, которые потеряли близких в этом страшном теракте. Все, что мы сейчас можем сделать, - это быть сильными, быть вместе», - написал губернатор.
Он отметил, что почтить память жертв чудовищного преступления пришли тысячи людей.
По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.
В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.
Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.