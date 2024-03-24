«Быть вместе». Губернатор Воробьев посетил траурную акцию «Журавли»

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«Понимаю, что никакие слова поддержки не способны залечить раны людей, которые потеряли близких в этом страшном теракте. Все, что мы сейчас можем сделать, - это быть сильными, быть вместе», - написал губернатор.

Он отметил, что почтить память жертв чудовищного преступления пришли тысячи людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек , число пострадавших выросло до 182.

В крайне тяжелом состоянии остаются 12 взрослых. Минздрав усилил психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.

Владимир Путин пообещал наказать всех заказчиков, организаторов и исполнителей преступления.