Быстрый способ проверить информацию по тарифам на ЖКУ напомнили в Подмосковье

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В онлайн-сервисе «Поиск Распоряжения» можно получить всю необходимую информацию из официального источника буквально в три клика.

Чтобы найти нужную организацию в сфере теплоснабжения, водоснабжения или водоотведения, нужно использовать фильтры в таблице сервиса. Поиск можно скорректировать по виду деятельности, названию компании, названию города и другим критериям. Далее по ссылке можно скачать необходимое распоряжение о тарифах.

В описании к сервису есть ссылки, по которым можно получить информацию о тарифах на электроэнергию и тарифах на газ для всех категорий потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».