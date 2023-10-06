Быстрый способ получить выписку из домовой книги назвали в Подмосковье

Читайте нас в:

В Мингосуправления Подмосковья описали последовательность действий для получения услуги.

Нужно открыть приложение «Добродел», затем «Услуги» - «Все услуги» - «Личные документы» - «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов». Далее понадобится заполнить онлайн-форму и приложить документы.

Одна услуга позволяет получить сразу семь видов документов: это выписка из домовой книги, справка с места жительства, справка о составе семьи и другие. Чтобы оформить архивную выписку из домовой книги, в строке с адресом нужно оставить комментарий «архивная».

Выдача выписки из домовой книги заработала в электронном виде в апреле 2022 года и почти сразу стала самой популярной услугой на региональном портале.

Скачать мобильное приложение «Добродел» можно по ссылке.

Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».