«Была самой юной санитаркой». Глава Подмосковья поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием

Когда началась война, Мария Ивановна записалась на курсы медсестер. Тогда девушке только исполнилось 13 лет. Школу, где она училась, переоборудовали в военный госпиталь, где она была самой молодой санитаркой.

Как рассказал губернатор, Марию Бодрову наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». В этом году женщина примет участие в параде Победы вместе с президентом.

«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы - настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!» - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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