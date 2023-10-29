Бурановские бабушки посетили ДЮОЦ «Мечта» в Подольске

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Директор МУ ДЮОЦ «Мечта» Алексей Бекетов поделился своими впечатлениями от встречи с бурановскими бабушками.

«К нам сегодня приехали бурановские бабушки. Это очень такая яркая и долгожданная встреча. Они приезжали буквально на День города, и очень им понравилось. Получился такой союз родственных душ», - рассказал Алексей Бекетов.

Бурановские бабушки уже были в гостях у переселенцев Донбасса. На День города они устроили незапланированный концерт в «Мечте», чтобы порадовать всех живущих здесь людей. Одна маленькая девочка во время их выступления исполнила настолько зажигательный танец, что покорила сердца артисток. Ребенку бабушки подарили игрушку и пообещали вернуться.

Участница ансамбля Евгения Косынкина рассказала, что музыкальный коллектив намерен вернуться с концертом.

«Была очень теплая встреча с жильцами, которые тут живут. У нас такое общение было - мы друг друга почувствовали. И очень было большое желание, а также обещание - вернуться с концертом», - поделилась Евгения Косынкина.

Приехать в центр изъявили желание сами бурановские бабушки. В своем плотном графике они нашли время на такую важную поездку - сразу после съемок в Москве коллектив отправился в Подольск, где его встретили с распростертыми объятиями и бурными аплодисментами.

Как признаются сами артистки, атмосфера и позитивный настрой жителей всегда дают им заряд энергии и бодрости духа для следующих выступлений. Ставшие уже своими, они планируют приезжать в Подольск и дальше, чтобы дарить незабываемые эмоции всем проживающим центра.