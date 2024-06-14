Бульвар Победы в Белоозером благоустроят к сентябрю

Очередной выездной прием администрации прошел в Солнечногорске на площадке Дома детского творчества «Юность». Жители разобрали с профильными специалистами почти 60 вопросов по разным темам.

Большая часть обращений касалась сферы ЖКХ: капитальный ремонт многоквартирных домов, кровли, фасада и ливневой канализации. Также рассмотрели вопросы благоустройства территорий, ремонта дорожной сети и социальных объектов. Жителям были даны разъяснения и найдены решения непосредственно на месте, а часть других обращений взяты в проработку.

«На этот раз к нам на встречу пришли 23 жителя, всего рассмотрели 57 вопросов. Так, был рассмотрен запрос о возможности заезда общественного транспорта в деревню Бакеево. Для этого необходимо дополнительно провести расширение дороги и обустроить остановочный пункт. В ближайшее время управление транспорта проведет выезд на территорию для более детальной проработки вопроса», - рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Выездные приемы администрации Солнечногорска проводится регулярно в каждом территориальном управлении округа. Также ежемесячно проходит встреча жителей главой округа - записаться можно через горячую линию: 8 (800) 201-67-47, а также через электронную почту: solngor@mosreg.ru.

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