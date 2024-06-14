Бульвар Победы в Белоозером благоустроят к сентябрю
В конце мая в городе Белоозерский в городском округе Воскресенск начались работы по реконструкции бульвара Победы. Площадь благоустройства составляет 14 тысяч квадратных метров.
На бульваре планируется провести работы по замене покрытия и линии освещения. Специалисты установят малые архитектурные формы и приведут в порядок памятник героям Великой Отечественной войны.
Напомним, что работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
По итогам всероссийского голосования более трех тысяч жителей округа поддержали идею благоустройства бульвара. Завершение работ планируется в сентябре этого года.
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