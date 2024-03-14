14 марта 2024, 14:54

Бульвар Победы реконструируют в Воскресенске к сентябрю

Министерство благоустройства Московской области
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Бульвар Победы реконструирую в Воскресенске в этом году. Там обновят покрытия и установят детскую площадку. Работы завершают к сентябрю.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут на площади 14 тысячи квадратных метров по программе «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории бульвара заменят покрытия, установят линии освещения и детсвую площадку. Там также отремонтируют памятник героям Великой Отечественной войны.

Для бульвара разработали индивидуальнй символ их двух пересекающихся колец. Такой объект установят рядом с ЗАГСом.

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Благоустройство Воскресенск
14 марта 2024, 15:38
Министерство образования Подмосковья рассказало об акции «Неделя добрых дел» в школах
Министерство образования МО
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«Неделя добрых дел» продолжается в школах Московской области. Акция объединила педагогов, активистов, учащихся и их родителей, чтобы оказать помощь бойцам СВО и другим нуждающимся жителям Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

В рамках «Недели добрых дел» школьники и студенты принимают участие в различных благотворительных мероприятиях.

Так, педагоги из школы № 2 в Волоколамске уже освоили технику плетения маскировочных сетей, которая помогает спасти жизни на фронте. Актив Химкинской школы № 19 тоже принял участие в похожей акции.

Учащиеся Люберецкой школы № 54 написали письма с добрыми пожеланиями участникам СВО, а Егорьевская школа № 5 испекла более 100 пряников для военнослужащих, используя только натуральные ингредиенты.

Акция «Неделя добрых дел» проходит во всех школах Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 11 по 15 марта. К проекту присоединились 40 школ городского округа Балашиха.

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Школы Школьники Образование
14 марта 2024, 15:37
Школьники и студенты Подмосковья отправили более 25 тысяч писем в дома престарелых с начала года
Навигаторы Детства
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Учащиеся школ и колледжей Подмосковья участвуют в акции «Внуки по переписке». В Министерстве образования Московской области уточнили, что с начала года в интернаты и дома престарелых отправили почти 26 тысяч писем.

Акция направлена на поддержку жителей интернатов. С ее помощью пожилые люди могут почувствовать себя нужными и важными. Как отметил региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» Святослав Громов, мероприятия такого рода являются фундаментом патриотического воспитания.

«Каждому из нас хочется чувствовать себя любимым, общаться и делиться своими радостями и проблемами, получать поддержку и давать советы тем, кто в них нуждается. Наши бабушки и дедушки - не исключение», - поделился студент Одинцовского техникума.

Напомним, что присоединиться к акции может любой желающий. Письма в дома престарелых отправляют круглый год.

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Дети Школы Студенты
14 марта 2024, 15:14
Трансляцию с камер избирательных участков запустят в Центре общественного наблюдения в Подмосковье
Мособлизбирком
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Изображения с камер, расположенных на избирательных участках в Подмосковье, поступят в Центр общественного наблюдения. Видеосвязь обеспечит легитимность результатов кампании по выборам президента России и будет доступной в том числе аккредитованным журналистам.

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) оборудована видеостена со множеством панелей диагональю не менее 46 дюймов. Сюда будет поступать картинка непосредственно с избирательных участков.

Чтобы наблюдатели могли свободно слышать речь и другие звуки из помещений, в центре установили современные системы с характеристиками, необходимыми для нормального распознавания аудиопотока.

Для управления видеостеной и средствами воспроизведения звука в ЦОН созданы автоматизированные рабочие места.

В поле зрения видеокамер попадут места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы. Устройствами оборудованы 2668 избирательных участков в Московской области. Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательной комиссии будут работать системы видеорегистрации.

Выборы президента России в этом году совпали с масленичной неделей. С учетом этого во всех городских округах Подмосковья возле избирательных участков запланированы культурные программы, о чем сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Жителей угостят блинами.

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Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 14:45
Масленичная ярмарка открылась на Советской площади в Солнечногорске
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На Советской площади в Солнечногорске стартовала масленичная ярмарка. На ней выставлены разнообразные товары из различных регионов России и Беларуси. Вся продукция прошла необходимую сертификацию и ветеринарный контроль.

Ярмарка расположена в 30 павильонах. На ней представлена мясная, молочная, рыбная продукция, сухофрукты, одежда, головные уборы, постельное белье, моющие средства, уходовая косметика и многое другое.

«Цены на ярмарке ниже среднерыночных. Строго отслеживается качество продовольственных изделий и санитарные условия, в которых они хранятся», - прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ярмарка работает до 17 марта с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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Солнечногорск Ярмарки Масленица

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