Бульвар Победы реконструируют в Воскресенске к сентябрю

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут на площади 14 тысячи квадратных метров по программе «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории бульвара заменят покрытия, установят линии освещения и детсвую площадку. Там также отремонтируют памятник героям Великой Отечественной войны.

Для бульвара разработали индивидуальнй символ их двух пересекающихся колец. Такой объект установят рядом с ЗАГСом.

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