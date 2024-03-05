Бульвар от Егорьевского шоссе до завода «Объединение Гжель» благоустроили в Раменском округе
Благоустройство бульвара от Егорьевского шоссе до главного входа завода «Объединение Гжель» полностью завершилось в Раменском городском округе. Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Как рассказали в Министерстве благоустройства Московской области, общая площадь благоустроенной территории составила более трех гектаров.
«В рамках проведенных работ провели реконструкцию центральной площади перед администрацией, Мемориальной зоны, обустроили бульвар, протяженностью один километр, и ярмарочную площадь», - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
На бульваре уложили тротуарную плитку, расставили удобные скамьи и установили урны для мусора. На площади возле здания администрации обустроили уютный сквер. Возле бульвара установили клумбы с многолетними цветами.
Также на бульваре появилась современная система уличного освещения и камеры видеонаблюдения.
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