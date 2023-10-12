Бульвар Болотова в Пущине благоустроят к 2024 году

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«При этом большинство из них выразили желание сохранить исторический облик пространства. На сегодняшний момент уже довольно большая часть работ выполнена. Полностью завершить обновление планируем в следующем году», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно проекту на бульваре появятся зоны для тихого отдыха, стеллаж для буккроссинга и места с доступом к Wi-Fi. Территорию сделают доступной для маломобильных групп населения.

Важно, что существующие на территории бульвара деревья сохранят, так как среди них есть особо ценные экземпляры. Благоустройство планируют завершить в следующем году.

Новый подход ускорит благоустройство во дворах Подмосковья. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Московская область оптимизировала сроки благоустройства дворов, появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок.

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