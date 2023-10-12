Бульвар Болотова в Пущине благоустроят к 2024 году
В Пущине продолжается благоустройство бульвара Болотова. Территория преображается по просьбе местных жителей — 87% высказалось за то, что бульвару требуется существенное обновление.
«При этом большинство из них выразили желание сохранить исторический облик пространства. На сегодняшний момент уже довольно большая часть работ выполнена. Полностью завершить обновление планируем в следующем году», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Согласно проекту на бульваре появятся зоны для тихого отдыха, стеллаж для буккроссинга и места с доступом к Wi-Fi. Территорию сделают доступной для маломобильных групп населения.
Важно, что существующие на территории бульвара деревья сохранят, так как среди них есть особо ценные экземпляры. Благоустройство планируют завершить в следующем году.
Новый подход ускорит благоустройство во дворах Подмосковья. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Московская область оптимизировала сроки благоустройства дворов, появились и мобильные бригады для ремонта детских площадок.
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