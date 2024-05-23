Булатовы из Дмитрова вышли в финал всероссийского конкурса «Семья года»

Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный отметил, что Рамиля и Ирину Булатовых знают многие в округе. У них есть ферма и сыроварня, где производится более 18 наименований молочной продукции и 21 сорт сыра. Для гостей Булатовы организуют мастер-классы по приготовлению творожного мусса и другие туристические программы.

Вместе с Булатовыми в финал регионального этапа вышли еще две семьи из Дмитровского округа. Это многодетная семья Кошелевых, воспитывающая шестерых детей. Они владеют отелем и зоогостиницей для животных. И семья Алябьевых, воспитывающая двоих детей. Их семейной традицией являются спорт и здоровый образ жизни.

Напомним, что всероссийский конкурс «Семья года» - одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. Конкурс проводится уже в девятый раз, и его популярность с каждым годом растет. Более 4000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе.