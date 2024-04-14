14 апреля 2024, 20:39

Букины из Ступина приняли участие во всероссийском конкурсе «Семья года»

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Семья Букиных из городского округа Ступино приняла участие во всероссийском конкурсе «Семья года». На протяжении 28 лет они издают семейный журнал.

История любви Ирины Александровны и Ивана Александровича зародилась 40 лет назад. Они познакомились на студенческой вечеринке в Химках и с тех пор живут душа в душу. За эти годы успели воспитать троих дочерей, построить дом, теперь нянчат внуков. В чем секрет крепких и дружных семейных отношений - Букины рассказали съемочной группе телеканала «360».

Двери их дома открыты для гостей, и самовар наготове. У Букиных всегда шумно, весело, звучат детские голоса.

«Ну если тапочки не там поставил, чай не тот налил... А так какие ссоры? Нет ссор. Мы идем друг другу постоянно на уступки. Надо понимать просто друг друга и все», - поделился секретом семейного счастья Иван Букин.

Сложности закаляют, признаются супруги, но любовь - превыше всего. При этом Букины уже на протяжении 28 лет издают собственный семейный журнал. За эти годы успели воспитать трех дочерей, а теперь нянчатся с внуками.

Букины любят путешествовать, устраивают тематические праздники, например вместе лепят пельмени. А чтобы каждое счастливое мгновение осталось в истории, решили издавать журнал.

«Пришла такая идея - создать свой семейный альбом, который будет хранить историю нашей семьи. Мы - Букины. А улица у нас - Рябиновая. Поэтому наш журнал называется „Букирябушка“», - рассказала Ирина Букина.

Первый номер вышел 28 лет назад. Сначала семейную летопись вела старшая дочь - Ольга.

«Вот, видите, это нас из роддома встречают. Кто подписан, тот и рисовал. Написано „Оля“, значит, Оля рисовала», - поделилась Ирина Букина.

Теперь Букины печатают книги, на страницах которых бережно хранят трогательные семейные истории. Они с гордостью говорят: мы - химическое поколение. Дочери тоже пошли по стопам родителей и увлеклись точной наукой. А формула счастья у семьи проста.

«Любить жизнь, любить друг друга и любить людей вокруг», - отметила дочь Ирины и Ивана Букиных Алена Москалева.

В этом году Букины отметят 40 лет совместной жизни. Праздновать отправятся на Камчатку. А еще в честь юбилея решили поучаствовать в конкурсе «Семья года». Заявку на участие в номинации «Золотая семья» уже отправили, дело осталось за малым - подготовить яркую презентацию и попытаться победить.

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Семья Ступино Счастье конкурсы
14 апреля 2024, 16:58
День открытых дверей прошел в центральной детской школе искусств в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В центральной детской школе искусств городского округа Химки прошел день открытых дверей, который собрал многочисленные семьи, желающие познакомиться с учебными программами и специальностями школы. Мероприятие предоставило уникальную возможность родителям и их детям узнать о разнообразии направлений дополнительного образования, доступных в одной из лучших школ искусств России.

«В нашей школе мы стараемся создать условия для полноценного развития каждого ребенка. Наши преподаватели - высококвалифицированные специалисты, которые любят свое дело и умеют находить подход к каждому ученику», - поделилась директор школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств Химок зарекомендовала себя как одно из ведущих учебных заведений в области искусства. В 2021 году, к 65-летию со дня основания, школа была признана лучшей в стране. Сегодня в учебной заведении обучается более 2,3 тысячи детей по различным направлениям - от хореографии и изобразительного искусства до музыки и современного искусства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Школы Химки
14 апреля 2024, 16:52
Спартакиада по плаванию среди работников предприятий прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках прошла спартакиада по плаванию для работников местных предприятий, учреждений и организаций. Мероприятие состоялось в просторном бассейне спорткомплекса «Родина».

В состязаниях приняли участие команды из Научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаша», Управления физической культуры и спорта округа, Академии гражданской защиты МЧС России, Российской международной академии туризма и конструкторского бюро «Искра».

Спартакиаду открыл заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов, который подчеркнул значимость плавания как безопасного и полезного вида спорта для городских жителей.

Соревнования выявили лучших пловцов среди участников. В женской категории на дистанции 50 метров вольным стилем победу одержала Анастасия Симон из Российской международной академии туризма. Среди мужчин на ту же дистанцию первенство заняли представители Ууправления физической культуры и спорта Химок. Быстрее всех оказался Виталий Троицкий, следом по времени лучшие результаты у Никиты Прокофьева и Сергея Прокофьева.

Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что спартакиада является частью обширной программы по развитию спорта в Химках, которую активно поддерживают глава города Дмитрий Волошин, администрация и совет депутатов.

Кроме плавания, в рамках спартакиады прошли еще два турнира: легкоатлетическая эстафета и соревнования по дартсу, где также были определены победители и призеры.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С первого апреля объект доступен для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки
14 апреля 2024, 16:39
Премьера театральных постановок по пьесам Чехова прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялась уникальная премьера театральных постановок, ожививших страницы произведений великого Антона Чехова. Театральный коллектив «Мечта» представил зрителям две пьесы: «Предложение» и «Юбилей».

Сопровождала спектакли живая музыка Чайковского, любимого композитора Чехова. Актеры-любители, составляющие труппу театра «Мечта», созданного при Совете пенсионеров, продемонстрировали не только мастерство и талант, но и глубокое понимание чеховской драматургии.

«Участники клуба создали непринужденную „чеховскую“ атмосферу во время своего выступления. При минимуме декораций и пространства куда сложнее заинтересовать зрителя, но актерам-долголетам это прекрасно удалось. Благодарю коллектив за доставленное удовольствие и положительные эмоции», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Предыдущий концерт коллектива, прошедший в январе текущего года, также понравился зрителям. В труппе театра «Мечта» новым актерам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Театры Актеры
14 апреля 2024, 15:04
Открытый кубок «АСК» по карате среди детей прошел в Пушкино
Ольга Шеметова
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Открытый кубок «АСК» по карате среди детей прошел в Доме культуры «Современник» поселка Лесные Поляны в Пушкино. Турнир организован спортивным клубом «Хидза», работающим на базе ДК.

Главный тренер спортивного клуба «Хидза» Ислам Рустамов отметил, что в состязаниях участвовало 15 команд и было разыграно 52 комплекта кубков, медалей и дипломов. Он также добавил, что на спортивной арене выступило около 250 ребят в возрасте до 17 лет из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы России и Ярославля.

«Спасибо огромное спортсменам, организатором и судьям за участие в этом масштабном мероприятии», - подчеркнул Ислам Рустамов.

Зрители активно поддерживали участников, а сами дети выкладывались на полную катушку, не жалея ни себя, ни соперников. Опытные спортсмены выступали в качестве судей.

«Я считаю, что этот непростой вид спорта помогает детям расти здоровыми и счастливым, а также учиться выдержке и самоорганизации», - отметила заведующая филиалом ЦДК «Строитель» ДК «Современник» Наталья Жевракова.

Ранее Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​С 1 апреля объект доступен для жителей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Дети Пушкино

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