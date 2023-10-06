Будущие энергетики посетили центр управления сетями «Россети Московский регион»
Студенты колледжа многоуровневого профессионального образования РАНХиГС познакомились с Центром управления сетями «Россети Московский регион». Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.
«Центр управления сетями - уникальный, здесь объединены высоковольтные и распределительные сети восьми городских округов западного Подмосковья», - уточнили в ведомстве.
В центр поступает вся информацию об электроснабжении региона. Будущие энергетики осмотрели систему коллективного отображения информации. В нее вносят сведения о спецтехнике, метеоусловиях, картографию обслуживаемых районов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
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