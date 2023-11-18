Будущая медсестра из подмосковного колледжа стала «Студентом года»

В финал вышли еще пять студентов. Это Ксения Смирнова из Красногорского колледжа, Алексей Кива из РАНХиГС, Анастасия Суина из педагогического колледжа «Мир знаний» и Александра Нечаева из Красногорского экономико-правового техникума.

«Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся учебных организаций. В первую очередь, его задачей является активизация участия студентов в общественной, творческой, спортивно-массовой и волонтерской деятельности», - сообщил замначальника управления и начальник отдела молодежи Анастасия Муринец.

Конкурс состоял из трех этапов. Это «Визитная карточка», «Мы вместе» и «Яркая страница студенческой жизни».

«Уже на первом курсе нам пришлось столкнуться с серьезными испытаниями - это COVID-19. Мы как добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым, болеющим или находящимся на самоизоляции людям», - подчеркнула победительница.

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