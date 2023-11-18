18 ноября 2023, 02:00

Будущая медсестра из подмосковного колледжа стала «Студентом года»

Министерство образования МО
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В Красногорске определили студента года. Титул достался будущей медсестре Елизавете Герасимовой — студентке четвертого курса Красногорского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

В финал вышли еще пять студентов. Это Ксения Смирнова из Красногорского колледжа, Алексей Кива из РАНХиГС, Анастасия Суина из педагогического колледжа «Мир знаний» и Александра Нечаева из Красногорского экономико-правового техникума.

«Это уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся учебных организаций. В первую очередь, его задачей является активизация участия студентов в общественной, творческой, спортивно-массовой и волонтерской деятельности», - сообщил замначальника управления и начальник отдела молодежи Анастасия Муринец.

Конкурс состоял из трех этапов. Это «Визитная карточка», «Мы вместе» и «Яркая страница студенческой жизни».

«Уже на первом курсе нам пришлось столкнуться с серьезными испытаниями - это COVID-19. Мы как добровольцы доставляли продукты и лекарства пожилым, болеющим или находящимся на самоизоляции людям», - подчеркнула победительница.

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Студенты
17 ноября 2023, 23:51
Ученики школы № 5 в Солнечногорске стали участниками урока боевой славы
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В школе № 5 в Солнечногорске состоялся урок боевой славы. Его организовало представитель движениа «Боевое братство» и полковник запаса Геннадий Ефимов. В мероприятии поучаствовали свыше 50 детей.

«Во время урока в формате открытого диалога ученикам рассказали о значимости воинского долга, о важности понимания истории своей страны и своего города», - сообщили в местной администрации.

Ефимов заявил, что знание истории народа является основой патриотизма Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Солнечногорск Школьники
17 ноября 2023, 23:47
Жителям Солнечногорска напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности
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Жителям Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности и основных причинах возгораний. Это неосторожное обращение с огнем, электроприборами, обогревателями и печами, особенно в частном секторе.

Электроприборы следует подключать напрямую без удлинителей и не перегружать сеть. При неисправности оборудования его нельзя использовать.

«Неисправная печь может стать причиной пожара. необходимо периодически тщательно осматривать корпус и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи также следует удалять. Не оставляйте растопленные печи без присмотра», - уточнили в администрации муниципалитета.

С начала года в городском округе произошло 484 пожара. В них погибли 13 человек, пострадали столько же. Одним из последних происшествий стал пожар в частном доме в деревне Есипово, где погиб мужчина.

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Спасатели Солнечногорск
17 ноября 2023, 23:40
Школьникам Солнечногорска напомнили о правилах пожарной безопасности
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Ученики Алабушевской школы и «Лесных озер» в Солнечногорске поучаствовали в беседе-викторине на тему пожарной безопасности. Ее провел инспектор отделения профилактики пожаров.

Школьники учебного заведения «Лесные озера» разгадывали загадки, участвовали в тематических играх и по смотрели мультфильм о поведении при пожаре.

«Такие мероприятия в школах округа проводятся регулярно. Основная их цель - формирование у детей осознанного и ответственного отношения к выполнению правил пожарной безопасности», - сообщил замглавы городского округа Николай Минаев.

Для учащихся Алабушевской школы провели экскурсию в пожарную часть. Ребятам показали комнату отдыха, диспетчерскую, гараж и познакомили со спецтехникой.

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Солнечногорск Школьники
17 ноября 2023, 23:16
Чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» прошел в Воскресенске
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В ДК «Химик» в Воскресенске состоялся второй тур чемпионата муниципалитета по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». Мероприятие посетил глава городского округа Алексей Малкин.

«Наравне с юными воскресенцами ответил на два вопроса с командой сопровождающих. Каждая команда показала свою сплоченность и эрудированность», - заявил Малкин.

Участниками игры стали шесть команд из школ. Это La’Cringe из гимназии № 1, «100-1» из школы № 99, «Топинамбур» из лицея № 23, «Наш директор думает, что мы играем в КВН» из школы № 5, «Метил» из Москворецкой гимназии и «Валерьянка» из Воскресной школы.

За одну минуту каждая из них должна была дать правильный ответ. Участники пишут их на бумажках и сдают. Ответившие правильное наибольшее количество раз становится победителем.

В итоге победили ребята из Воскресной школы, второе место заняла La’Cringe, третье - команда «100-1».

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Воскресенск

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