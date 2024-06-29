«Будьте счастливы!» Министр Швелидзе поздравила подмосковную молодежь с праздником

По ее словам, в Подмосковье больше двух миллионов молодых ребят, и все они очень разные, со своими интересами и увлечениям, но всех их объединяет одно - желание расти, становиться лучше, помогать развивать родное Подмосковье.

«Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего», - написала Швелидзе в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что молодость - это время, когда нужно брать от жизни все самое лучшее.

«Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы - самые лучшие!» - напутствовала Швелидзе молодежь Подмосковья.

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