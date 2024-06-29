29 июня 2024, 15:20

«Будьте счастливы!» Министр Швелидзе поздравила подмосковную молодежь с праздником

пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
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Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе поздравила юношей и девушек с Днем молодежи. Она пожелала ребятам никогда не потерять тот огонь, готовый горит в их сердцах, чтобы расти и развиваться на благо России.

По ее словам, в Подмосковье больше двух миллионов молодых ребят, и все они очень разные, со своими интересами и увлечениям, но всех их объединяет одно - желание расти, становиться лучше, помогать развивать родное Подмосковье.

«Наша молодежь сильная, искренняя, талантливая, которая гордится своей страной, чтит историю и поддерживает героев настоящего», - написала Швелидзе в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что молодость - это время, когда нужно брать от жизни все самое лучшее.

«Смотрите во все глаза, наслаждайтесь молодостью, больше улыбайтесь, будьте счастливы. Вы - самые лучшие!» - напутствовала Швелидзе молодежь Подмосковья.

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Праздники Молодежь
29 июня 2024, 13:48
Итоги работы по содержанию территорий с 24 по 28 июня подвели в Подмосковье
Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской обласи
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Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы с 24 по 28 июня. В «Дайджест чистый дел» вошли покраска стен, ремонт скамеек, уборка мусора возле контейнерных площадок, спил сухих деревьев в 15 городских округах региона.

Как уточнили в ведомстве, в городском округе Истра покрасили стены в подъезде № 1 дома № 4 на улице Космонавта Комарова, в Одинцове привели в порядок контейнерную площадку возле дома № 11 на улице Гвардейская, в Черноголовке покрасили детские игровые конструкции на площадке возле домов № 16 и 18 на Школьном бульваре, а в Долгопрудном специалисты восстановили фасад дома № 6 в Институтском переулке.

Также необходимые работы провели в Кашире, Павловском Посаде, Волоколамске и других городских округах Подмосковья.

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Благоустройство Ремонтные работы
29 июня 2024, 13:13
Третий класс пожарной опасности ввели в подмосковных лесах из-за жары
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности в лесах на выходные. С 29 июня по 1 июля по прогнозам синоптиков на территории региона установится экстремально жаркая погода — до 31 градуса тепла, поэтому разводить костры запрещено.

Как пояснили в Комитете, с 29 июня по 1 июля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

Там напомнили, что в случае обнаружения возгорания, следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

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Лесные пожары Погода
29 июня 2024, 12:59
Более 4 тысяч человек в 18 городах Подмосковья посетили ярмарку вакансий
Пресс-служба Центра занятости населения Московской области
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Более четырех тысяч человек посетили ярмарку вакансий в Подмосковье «Работа России. Время возможностей». В 18 городах с 22 по 28 июня свои предложения о работе представили более 500 крупных работодателей региона.

«Работу здесь могли найти представители рабочих профессий, инженеры, экономисты, аграрии, студенты, участники СВО, пенсионеры и предпенсионеры», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

По словам директора центра занятости Подмосковья Светланы Скородумовой, в планах проводить ярмарки вакансий регулярно.

«В этом году наша команда разработала миссию центра занятости - это изменить отношение к труду. Ведь труд - это удовольствие», - сказала директор Центра занятости Подмосковья Светлана Скородумова.

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Рабочие места Работа Ярмарки
29 июня 2024, 10:00
Свыше 170 массовых мероприятий проведут в Химках в начале июля
Администрация г.о Химки
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Свыше 170 культурных, спортивных и познавательных событий организуют в Химках с 1 по 7 июля. Принять участие в активностях смогут более 1,5 тысячи семей с детьми.

Афиша мероприятий включает спортивно-оздоровительные программы, интерактивные анимационные и настольные игры, танцевальные вечера, мастер-классы, познавательные экскурсии, загадки и викторины.

«Традиционно задействуем наши парки: Толстого, „Дубки“, Величко в Сходне. На этих локациях будут организованы масштабные развлекательные программы для детей. Это спорт, творчество, образование», - отметила Анна Ватутина.

Отметим, что в Химках также приведут в порядок зоны отдыха, платформы для проведения активностей и спортивные площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Праздники Дети Химки Парки

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