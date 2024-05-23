Встреча прошла в преддверии Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте. Мероприятие состоится на днях и его посетит президент России Владимир Путин. Также в нем примет участие и делегация Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье радо приветствовать узбекских партнеров. Накануне большого государственного мероприятия у делегаций состоялись плодотворные переговоры по взаимному обмену, инвестициям и другим важнейшим вопросам развития регионов.

«Хочу поблагодарить уважаемого хокима Шухратбека Абдурахманова. Надеюсь, что мы дальше будем развивать отношения во всех ключевых направлениях, которые важны для наших стран», - указал Воробьев.

Руководитель Андижанской области поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что будет ждать губернатора Подмосковья с визитом в Ташкенте.

На встрече узбекская сторона выразила заинтересованность в изучении опыта Light Industrial в Подмосковье - это готовые производственные и складские помещения для быстрого запуска бизнеса. Представители Узбекистана намерены изучить один из лучших примеров воплощения этого проекта в городе Есипово в Солнечногорском городском округе.

Для Московской области Узбекистан является одним из важнейших партнеров. В прошлом году торговый оборот увеличился на 6,5%, причем Подмосковье экспортировало медицинские препараты, изделия из стали, древесину и продукцию из нее.

В 2023 году один из крупнейших производителей средств защиты растений в России, компания «Щелково Агрохим», запустила производство в Самарканде. Планируется, что к следующему году она сможет обеспечить четверть рынка Узбекистана пестицидами, необходимыми для сельского хозяйства.

Еще одна компания из Подмосковья, «Инфаприм», занимающаяся производством детского питания, заинтересована в распространении своего проекта в Ташкентской Особой экономической зоне.

Московская область занимает лидирующее место в России по развитию инвестиционной и промышленной инфраструктуры. На территории региона расположено пять особых экономических зон, 69 промышленных парков и 19 индустриальных технопарков.

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