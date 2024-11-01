БТИ Подмосковья объявило о скидках на свои услуги с 1 ноября

Услуги по гаражной амнистии с ноября стали на 8% дешевле. Скидка распространяется на физических лиц, обратившихся и оплативших заказ в период действия предложения. Скидка 3% предоставляется на все услуги областного БТИ при оформлении заказа в мобильном офисе «БТИ Московской области».

Срок действия сезонного предложения - с 1 ноября по 1 мая 2025 года.

Постоянную скидку БТИ в размере 5% можно получить при повторном обращении за услугой в течение трех лет с даты последнего заказа. Скидку 10% предоставят мобилизованным, участникам СВО и членам их семей. Такая же скидка положена одному из родителей многодетной семьи Подмосковья.

Ответы на вопросы можно получить через форму обратной связи на сайте БТИ или по номеру горячей линии +7 (498) 568-88-88.

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