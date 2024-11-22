Бронзовый колокол из Владимира украсит памятник ветеранам в Можайске

Сейчас колокол готовят к переезду в Можайский городской округ. Там готовят основание для его установки. Монумент «Ветеранам локальных войн и военных конфликтов» станет достопримечательностью всей Московской области.

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Колокол для Можайска создали на семейном предприятии «Вольгинский Колоколец» во Владимирской области. Глубокая нота «до», которую он издает, мгновенно погружает слушателя в торжественное настроение.

«Колокол изначально наряжается воском, то есть все полосочки, все ушки, все узоры - все это изначально делают из воска. Потом модель формуют, заливают формовочной смесью, обжигают, делают стержень, это внутренняя часть колокола. Затем все это скрепляют, топят металл, бронзу», - поделилась мастер-восковщик художественной мастерской Татьяна.

Мастера отливают колокола для православных храмов и монастырей. На семейном предприятии секреты ремесла передают по наследству. Штат «Вольгинского Колокольца» насчитывает всего семь человек, которые изготавливают несколько десятков работ каждый месяц.

«Это уникальное изделие, ручное изделие, это не машинный труд. Каждый человек, который над ним работал, вложил туда частичку своей души, поэтому это неповторимое изделие, неповторимый колокол, который будет звучать, звонить на славу и на радость людям», - добавила Татьяна.

По словам мастеров, каждый колокол обладает своим неповторимым голосом. Как он будет звучать, зависит от множества факторов: от настроя работника до скорости остывания металла после отливки.