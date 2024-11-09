09 ноября 2024, 17:35

Бронницкий ювелирный завод отметил 100-летний юбилей

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В этом году Бронницкому ювелирному заводу исполнилось 100 лет. На предприятии трудятся более 300 человек, среди них много династий: работники передают профессию по наследству.

Свыше 300 человек работают на предприятии, многие из них трудятся целыми семьями и передают профессию по наследству.

Максим и Яна - молодая династия Бронницкого ювелирного завода. Пара познакомилась на работе, их общий стаж на предприятии на двоих составляет более 40 лет. Яна отвечает за бюджет, он за развитие предприятия. В браке супруги уже 10 лет, воспитывают дочь Арину.

«Мы восемь лет вместе работали, присматривались к друг другу. Так сложилась судьба, что мы нашли друг друга и мы очень счастливы вместе. Именно на заводе познакомились», - поделилась начальник отдела планирования и бюджетирования Бронницкого ювелирного завода Яна Богданова.

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Группа местных мастеров создала артель «Изумруд» 30 декабря 1924 года. С этого момента началась история Бронницкого ювелирного завода, который отметил в этом году 100-летний юбилей.

Изделия мастеров предприятия получали призы и медали на всесоюзных и республиканских выставках и ярмарках. А в 1937 году в Париже цепочки сложных видов плетения отметили золотыми медалями. Сегодня на Бронницком ювелирном заводе мастера разрабатывают новые виды узоров для колье, браслетов и цепей.

«Мы, конечно, гордимся своим положением, своим отношением к заводу и гордимся, что мы здесь можем реализовать все те интересные и полезные идеи, которые будут интересны для предприятия», - подчеркнул директор по развитию Бронницкого ювелирного завода Максим Блудов.

Заводы Бронницы
09 ноября 2024, 16:59
Детский сад после капремонта открыли в поселке Селятино в Наро-Фоминске
Министерство образования МО
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Новое дошкольное учреждение открылось в Селятине Наро-Фоминского городского округа. В детском саду провели капитальный ремонт.

В дошкольном отделении МАОУ Селятинской СОШ № 2 завершился капитальный ремонт. Площадь детского сада составляет 3,2 тысячи квадратных метров. В здании, построенном в 1972 году, обновили кровлю, инженерные сети, сантехническое оборудование и уличное освещение.

Кроме того, благоустроили прилегающую территорию и обеспечили учреждение необходимым оборудованием. Запуск детского сада стал значимым событием для родителей и 250 воспитанников.

В 2024 году капитальный ремонт завершили в 23 детских садах Московской области. В Наро-Фоминском городском округе в этом году открылись уже два подобных учреждения после капитального ремонта.

Наро-Фоминск Детские сады
09 ноября 2024, 16:00
Более 20 площадок для сбора мусора обновили в Красногорске с начала года
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Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов проверил качество модернизации контейнерных площадок в муниципалитете. С начала года здесь привели в порядок 23 зоны для сбора мусора.

Во дворах Красногорска обустраивают современные закрытые площадки для сбора отходов. Новые пластиковые емкости устанавливают под навесом, вблизи строят просторные зоны для подъезда мусоровоза.

Депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов осмотрел новую площадку у дома № 31 на Железнодорожной улице.

«Благодаря полученной субсидии от министерства чистоты городским округом Красногорск новые контейнерные площадки не только создают более эстетичный и приятный для глаз вид, но и также имеют свой функционал. Они не позволяют мусору разлетаться от ветра», - отметил он.

С начала текущего года в муниципалитете обновили 23 контейнерные площадки, 49 зон для сбора мусора благоустроят в 2025 году.

«Дополнительно по поручению главы Дмитрия Волкова за каждой контейнерной площадкой закрепили своего дворника, который, соответственно, следит за расписанием вывоза мусора и осуществляет подбор оставшегося. Чтобы контейнерная площадка всегда была в чистоте и в порядке», - рассказал Артур Бадретдинов.

Помимо мусорных площадок, во дворах Красногорска устанавливают контейнеры для крупногабаритных отходов и емкости для сбора ненужной одежды и обуви.

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Красногорск ЖКХ Мусор
09 ноября 2024, 15:07
Интерактивный квест ко Дню разведчика провели в Химках
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Посвященный Дню разведчика спортивный квест прошел в городском округе Химки. Участниками мероприятия стали члены военно-патриотического объединения «Сова» и волонтеры.

Депутат Совета депутатов Юлия Мамай поприветствовала воспитанников военно-патриотического объединения «Сова» и волонтеров Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», она пожелала ребятам удачи в преодолении дистанции. Участникам также рассказали о том, кто такие разведчики и чем они занимаются.

«Мы продолжаем организовывать в Химках образовательно-патриотические мероприятия, на которые приглашаем всех жителей нашего округа. Любой желающий может прийти прослушать интересную лекцию или принять участие вот в таких интерактивах», - сказала Юлия Мамай.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова напомнила, что для жителей городского округа Химки регулярно организуют разные историко-патриотические активности: лекции, концерты, мастер-классы, встречи с участниками специальной военной операции и многое другое.

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Праздники Химки Волонтеры
09 ноября 2024, 14:55
Депутат Госдумы Ирина Роднина провела прием жителей Химок по вопросам ЖКХ
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В рамках тематической недели по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в городском округе Химки депутат Государственной думы Ирина Роднина побеседовала с жителями муниципалитета. Встреча прошла на базе местной общественной приемной «Единой России».

Личный прием депутата Государственной думы Ирины Родниной посетили пять горожан.

«Все они пришли за консультациями по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Большинство обращений были связаны с обслуживанием домов и проверкой инженерных коммуникаций в них», - рассказала Ирина Роднина.

Вместе с ней на вопросы горожан ответили заместитель директора управляющей компанией «Жилищник» Александр Брагин, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Роман Рябинков и муниципальный депутат Юлия Ишкова.

По словам Юлии Ишковой, один из посетителей, житель дома № 76 на Юбилейной проспекте рассказал, что летом в их доме неделю не работал лифт.

«Информацию передали специалисту профильного ведомства для проведения перерасчета по оплаченной квитанции», - добавила депутат.

Помимо этого, горожане обращались с вопросами по теме отопления. Для устранения недочетов всю информацию направили профильным специалистам.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в городском округе Химки регулярно проходят личные приемы граждан. Народные избранники помогают жителям разобраться в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной поддержки, медицинской, юридической помощи и многих других.

Также к депутатам можно обратиться и в общедомовых чатах, где они разбирают проблемы благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Такую систему разработали по инициативе главы Химок Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует главному принципу работы губернатора Московской области Андрея Воробьева «житель всегда прав».

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ЖКХ Химки Депутаты

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