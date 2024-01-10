10 января 2024, 09:37

Бригады рабочих всю ночь трудились над восстановлением отопления в Климовске

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В микрорайоне Климовск городского округа Подольск специалисты работали всю ночь, чтобы вернуть тепло в дома местных жителей. Кадры с места появились в распоряжении «360».

Работы проходили на проспекте 50 лет Октября. Бригада всю ночь восстанавливала отопление. Судя по видео, для этого специалисты выкопали траншею, в которой находилась труба. Пока один работал с металлом, другие помогали ему с освещением.

Накануне в Климовске произошла крупная коммунальная авария. Без отопления остались 173 дома.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал оперштаб по вопросам тепла и электроснабжения в Климовске. Также глава региона лично пообщался с местными жителями. В большинстве домов тепло уже восстановили.

Пострадавшие от последствий коммунальной аварии горожане не будут платить за отопление в январе. Кроме того, Воробьев решил бесплатно отправить детей, в домах которых перестало поступать тепло, в оздоровительный лагерь «Литвиново». Он встретился и с работниками газовой службы, которые принимали участие в ликвидации аварии в Климовске.

Подольск Андрей Воробьев Отопление Коммунальные аварии
10 января 2024, 06:47
Климовский патронный завод перейдет в госсобственность — Воробьев
Пресс-служба губернатора Московской области
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Климовский специализированный патронный завод в Подольске национализируют. Его котельную модернизируют, объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Президентом принято решение о возвращении имущества в казну государства. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - заявил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев 9 января встретился с жителями и рассказал об устранении последствий аварии на котельной в Климовске.

Из 176 домов к вечеру возобновили отопление 122. На месте работали 200 бригад, за каждым домом закрепили ответственного специалиста.

Губернатор призвал жителей находиться дома в момент возобновления теплоснабжения. Андрей Воробьев заявил, что важно не допустить локальных аварий.

Подольск ЖКХ Андрей Воробьев
10 января 2024, 00:50
Пункт обогрева организовали в Солнечногорске после утечек в теплосетях котельной ГЭМЗ
Freepik
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В городском округе Солнечногорске после утечек на теплотрассе котельной ГЭМЗ организовали пункт обогрева. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Константин Михальков.

«Мы понимаем, что квартиры остывают, и чтобы на время устранения аварии вы не испытывали неудобств, организовали пункт между домами № 4 и № 8 по улице Ленинградская, где вам предложат горячий чай или кофе, сладости, и вы сможете при необходимости получить обогреватель в теплой палатке», - сообщил Михальков.

Глава округа сообщил, что на теплотрассе обнаружили стразу четыре крупные утечки. Порыв на территории завода у домов № 2 по Ленинградской и № 117 по улице Красной устранили, заменили задвижку. Более серьезную утечку теплоносителя около дома № 29 по Ленинградской в настоящий момент устраняют специалисты.

«К утру во все дома от котельной ГЭМЗ будет подано тепло», - пообещал Михальков.

Ранее глава округа доложил о работе котельных в Солнечногорске. На котельной ГЭМЗ в тот момент набирали температуру после всех ремонтов.

Солнечногорск Отопление Коммунальные аварии
09 января 2024, 23:01
Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском округе ликвидировали
Freepik
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Утечку теплоносителя на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов в Дмитровском городском округе ликвидировали. Об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Илья Поночевный.

«Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах», - заявил глава округа.

Поночевный отметил, что жители уже подтверждают поступление тепла в квартиры. Глава поблагодарил службы за профессионализм, а жителей за терпение и понимание.

Ранее Поночевный сообщил о новой утечке между домами № 19 и № 21 в микрорайоне. Специалисты продолжили обследование теплотрассы.

Об утечке на теплосети стало известно утром 9 января. Для выполнения работ в микрорайоне отключили отопление и подачу горячей воды.

Отопление Дмитров
09 января 2024, 22:59
Андрей Воробьев встретился со специалистами, помогающими восстановить снабжение в Климовске
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со специалистами газовой службы в составе Комплекса городского хозяйства Москвы. Глава региона поблагодарил их за работу по ликвидации аварии в Климовске.

Воробьев провел очередной оперативный штаб по вопросам тепло- и электроснабжения в Климовске, после чего лично выехал к специалистам, чтобы узнать обстановку на местах.

Губернатор рассказал, что в восстановительных работах участвуют сотрудники теплосетей Мытищ и Подольска, представители госучреждения МОСВС и другие подмосковные подразделения. Их труд помогает как можно быстрее возвращать тепло в дома и соцобъекты Климовска.

Ранее Воробьев заявил, что отопление удалось восстановить в 122 домах микрорайона , а к завтрашнему дню ситуация полностью вернется к норме. По его словам, инженерным службам предстоят работы на самом сложном и отдаленном отрезке.

Глава региона встретился не только со специалистами, но и с местными жителями. Губернатор поблагодарил их за терпение и выслушал все жалобы и предложения.

Подольск Газ Андрей Воробьев Отопление

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