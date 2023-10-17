Бригада скорой помощи в Балашихе спасла женщину после клинической смерти
Женщина 57 лет позвонила в скорую помощь и пожаловалась на затрудненное дыхание. Бригада медиков прибыла к ней через 13 минут. Во время осмотра у пациентки выявили инфаркт миокарда — ее состояние стабилизировали, после чего госпитализировали в региональный сосудистый центр.
«Во время медицинской эвакуации в сосудистый центр у пациентки произошла остановка сердечной деятельности, была зафиксирована клиническая смерть, которая длилась около двух минут. Мы незамедлительно приступили к реанимационным мероприятиям», - прокомментировала врач Мария Бичина.
Сердечный ритм удалось восстановить благодаря сердечно-легочной реанимации. Пациентку доставили в отделение анестезиологии и реанимации филиала № 3 Балашихинской областной больницы. Женщине провели операцию по восстановлению проходимости коронарных артерий. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже выписана.
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