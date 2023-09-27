Бригада «Мособлпожспаса» оказала помощь пассажирам врезавшейся в столб маршрутки в Подмосковье

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По словам начальника ПСЧ-259 Сергея Сергеева, водитель не справился с управлением и врезался в столб, который упал от удара. На место прибыли экстренные службы.

«Спасатели отключили аккумулятор поврежденного микроавтобуса во избежание возгорания и помогли транспортировать пострадавших в машины скорой. Всего в маршрутке находилось 20 человек, в том числе двое детей», - рассказал он.

В ДТП пострадали 12 взрослых и девятилетний ребенок. Из них 11 человек доставили в медучреждения Балашихи, Ногинска и Электростали, остальные от помощи отказались.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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