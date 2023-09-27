Бригада «Мособлпожспаса» оказала помощь пассажирам врезавшейся в столб маршрутки в Подмосковье
Подмосковные спасатели помогли 13 пострадавшим в ДТП в Богородском округе. Во вторник, 26 сентября, вблизи поселка Зеленый водитель маршрутки протаранил фонарный столб. Пострадавших госпитализировали.
По словам начальника ПСЧ-259 Сергея Сергеева, водитель не справился с управлением и врезался в столб, который упал от удара. На место прибыли экстренные службы.
«Спасатели отключили аккумулятор поврежденного микроавтобуса во избежание возгорания и помогли транспортировать пострадавших в машины скорой. Всего в маршрутке находилось 20 человек, в том числе двое детей», - рассказал он.
В ДТП пострадали 12 взрослых и девятилетний ребенок. Из них 11 человек доставили в медучреждения Балашихи, Ногинска и Электростали, остальные от помощи отказались.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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