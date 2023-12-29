Брендированный контейнер для акции «Добрые крышечки» появился в детском саду №13 в Балашихе

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В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что специальные брендированные контейнеры для удобного накопления пластиковых крышек регоператор «Хартия» дарит партнерским учреждениям, где проводятся экоуроки. Теперь в детском саду «Школы № 1» будет, куда собирать вторсырье.

Проект «Добрые крышечки» реализуется в Подмосковье с декабря 2016 года. Деньги от продажи пластика идут на помощь детям с особенностями развития.

В преддверии Нового года губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

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