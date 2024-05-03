Братскую могилу благоустроили в Солнечногорске

Участниками субботника стали члены Солнечногорского отделения «Боевого братства» с семьями, муниципальные депутаты, школьники и местные жители.

«Пусть обелиски, памятники и мемориалы всегда будут напоминанием о бесценном вкладе каждого бойца в наше общее будущее. И пусть наш сегодняшний труд будет символом нашей благодарности и уважения к прошлому, которое позволяет нам строить будущее», - отметила заместитель руководителя Солнечногорского отделения «Боевого братства» Наталья Нестерова.

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Мемориал в Пешках - один из крупнейших в городском округе Солнечногорск. Здесь покоятся 2136 бойцов, 1241 из которых остаются неизвестными. Это советские воины 8-й гвардейской стрелковой дивизии, 331-й стрелковой дивизии, 2-го гвардейского кавалерийского корпуса и других соединений и частей, погибшие в боях в 1941 году.

«Общими усилиями выполнили наш долг перед великим праздником 9 Мая и привели в порядок братскую могилу в деревне Пешки», - сказал уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному управлению Пешковское Василий Зибарев.