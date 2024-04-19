Братские могилы благоустроят в Солнечногорске ко Дню Победы

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне. Настоящим подарком для горожан станет его открытие ко Дню города.

По его словам, в каждом городе есть места, особенно дорогие сердцу жителей, где прошло их детство и которые хранят теплые воспоминания. Парк построили в 1969 году, и все, что раньше радовало горожан - лодочки, качели, скамейки, сильно устарело. Жители Лобни хотели бы, чтобы в парке появились новые детские площадки, аттракционы, ухоженные газоны и пруд.

«Выполнять поручение жителей мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы уже ко Дню города, в начале сентября, жители смогли выйти на прогулку в любимый обновленный парк», - рассказал Воробьев.

В парке проложат новые тропинки, а старые отремонтируют. В центральной части создадут зону для проведения культурных мероприятий - танцевальную площадку с амфитеатром и площадь со сценой, напротив которой разместят кафе с трибуной.

Кроме того, в парке появятся новые зоны отдыха с удобными скамейками. Благоустроят и территорию рядом с прудом. Там оборудуют смотровую площадку.

В парке снова запустят паровозик, который провезет гостей по всем основным достопримечательностям парка. Для малышей построят автогородок с мини-заправками и дорожками. Дети смогут не только играючи выучить правила дорожного движения, но и даже получить права.

Подмосковные предприниматели рассказали губернатору о своих идеях, которые они хотели бы воплотить в Центральном парке Лобни.

Управляющий партнер и генеральный директор компании «КутиКатай» Александр Тюльпанов планирует открыть в парке прокат велосипедов и веломобилей, а также несколько аттракционов - в левой части парка установить детскую карусель.

«Кроме того, установим так называемую „прыгалку“, суперджет и аттракционы в виде батутов и зорбов. В следующем году хотим построить веревочный парк для детишек», - поделился планами Тюльпанов.

А компания «Ледовый сервис» планирует построить многофункциональное стационарное сооружение. Зимой там зальют каток, а летом установят спортивную площадку.

По словам директора дирекции парков Лобни Павла Перепелко, после реконструкции на 17 гектарах территории появятся аттракционы, игровые площадки, ресторан, кафе и много другое.

«В Лобне до этого уже были благоустроены три парка. Этот - единственный, который еще остался из „прошлой жизни“. Задача - завершить все работы 31 июля», - рассказал Перепелко.

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