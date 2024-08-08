Бойцу СВО из Химок вручили медаль «За храбрость» II степени

В Химки военнослужащий переехал из Луганска несколько лет назад. На СВО он отправился добровольцем. Там попал в воздушную разведку отряда БАРС.

Расчет героя выявил и уничтожил склад боеприпасов противника для реактивной системы залпового огня.

«Мы стараемся помогать и тем, кто выполняет свой воинский долг, и членам их семей. Общаясь с бойцами, видим, что чаще всего они задают вопросы о своих семьях. Поэтому оказываем всю необходимую поддержку, решаем бытовые, хозяйственные вопросы. И каждая такая встреча с нашими героями для нас очень важна», - отметил Андрей Воробьев.

На торжественном награждении присутствовали родные и близкие героя.

«Такие бойцы - пример патриотизма, мужества, самоотверженности и любви к Отчизне. Гордимся нашими героями!» - написал в своем Telegram-канале глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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