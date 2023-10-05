Бородинский монастырь отреставрируют в Можайске
Реставрационные работы проведут в Спасо-Бородинском монастыре XIX века, расположенном в Можайске. Об этом сообщили в Главном управлении культурного наследия Московской области.
В монастыре планируется реставрация здания трапезной. Белокаменную и кирпичную кладку отремонтируют, зачеканят швы и обновят архитектурно-декоративные элементы. Кровельное покрытие заменят, главки барабана позолотят. Также выполнят отмостку и замену водосточных труб.
Бородинский монастырь был основан Маргаритой Тучковой на месте гибели в Бородинском сражении ее мужа - генерал-майора Александра Тучкова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех достопримечательностях Подмосковья. С помощью ресурса можно узнать больше и о Бородинском монастыре.
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