Борец из Воскресенска выиграл серебро Кубка Тульской области

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В связи с большим количеством спортсменов, соревнования шли два дня, а поединки проводились одновременно на пяти татами. По результатам соревнований Артемий Рузанов завоевал серебряную медаль.

Отметим, что почетным гостем соревнований стал двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship и мировой чемпион по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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