Борец из Воскресенска выиграл серебро Кубка Тульской области
Участник спортивного клуба «Химик» из Воскресенска, Артемий Рузанов, достойно выступил на Кубке губернатора Тульской области по джиу-джитсу. Всего в турнире приняло участие около 700 спортсменов из разных уголков страны.
В связи с большим количеством спортсменов, соревнования шли два дня, а поединки проводились одновременно на пяти татами. По результатам соревнований Артемий Рузанов завоевал серебряную медаль.
Отметим, что почетным гостем соревнований стал двукратный чемпион ADCC Submission Wrestling World Championship и мировой чемпион по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».