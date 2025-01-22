Борец из Балашихи завоевал золото на первенстве Московской области

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи была представлена девятью юными спортсменами. Все участники турнира стремились к победе и проявили высокие спортивные качества. В результате напряженных схваток первое место в категории до 100 кг завоевал воспитанник «Метеора» Вадим Злебкин, под руководством тренера Андрея Андреевича Родионова.

Спортивная школа «Метеор», основанная в 2004 году, предлагает разнообразные спортивные секции, включая футбол, плавание, художественную гимнастику, бейсбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, бокс и, конечно, греко-римскую борьбу. За последние годы «Метеор» стабильно входит в пятерку лучших спортивных школ Московской области.

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставило перед школой задачу продолжать развивать достигнутые успехи. «Метеор» активно участвует в различных партийных и губернаторских инициативах, таких как «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион» и программы поддержки семей участников специальной военной операции.