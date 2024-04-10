Борцы из Воскресенска выиграли четыре медали на первенстве Подмосковья
В Куровском состоялось первенство Московской области по дзюдо для юношей и девушек до 11 лет. Городской округ Воскресенск представили воспитанники спортивной школы по единоборствам.
Молодые дзюдоисты из Воскресенска продемонстрировали выдающуюся подготовку и достигли впечатляющих успехов. Олеся Сахранова выиграла золотую медаль, в то время как София Серебрякова, Евангелина Клокова и Матвей Шленков завоевали бронзовые награды. Кроме того, в командном зачете девушки смогли занять почетное второе место.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Вместить стадион может свыше 230 зрителей.
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