Борцы из Подольска завоевали 12 медалей на первенстве Московской области

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На торжественном открытии участников приветствовал президент Федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян. Подольчане продемонстрировали высокий уровень подготовки, завоевав четыре золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых медали.

В категории до 32 килограммов победителем стал Рустам Абдуллаев, серебро досталось Кириллу Дудкину, а бронзу завоевал Тимофей Черников. В весе до 35 килограммов золото выиграл Дмитрий Тельпиз, второе место занял Денис Носов. В категории до 38 килограммов бронзовую медаль получил Керим Азизов.

Арсений Исмаилов стал лучшим в весовой категории до 48 килограммов, серебро здесь взял Андрей Жиганов. Авет Дунамалян и Максим Герасев завоевали бронзовые награды. В категории до 68 ктлограммов первое место занял Александр Боронин, а второе - Никита Потапов.

Теперь лучшие борцы из Подольска будут представлять свой город на соревнованиях Центрального федерального округа.