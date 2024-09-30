30 сентября 2024, 19:35

Борцы из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира

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В Московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта, завершились всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Виктора Трифонова. В этом престижном турнире приняли участие более 200 борцов из 14 регионов России, а также спортсмены из Беларуси и Казахстана.

Соревнования собрали сильнейших юношей 2007–2009 годов рождения, включая чемпионов и призеров первенства России и победителей первенства Европы.

Спортсмены из Богородского округа провели напряженные поединки и смогли завоевать две медали. Так, Дмитрий Столяров занял третье место, а Александр Новгородский стал обладателем серебряной медали.

Эти достижения стали значительным вкладом в копилку Спортивной школы олимпийского резерва Богородского округа, подтверждая высокий уровень подготовки и мастерства борцов.

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Спортсмены Богородский
30 сентября 2024, 19:57
Волонтеры из Богородского округа поучаствовали в местном форуме активистов
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Активисты из Богородского округа приняли участие в Окружном форуме для руководителей добровольческих организаций и молодежных центров Подмосковья, который состоялся в Мытищах. В стенах молодежного центра «Импульс» собрались более 150 представителей из 60 муниципалитетов.

Форум, проведенный при поддержке Министерства информации и молодежной политики Подмосковья, стал площадкой для обсуждения планов развития добровольчества на следующий год. Представители сектора по развитию добровольческой деятельности МКУ «ЦОУ ОМС Богородского городского округа» и Молодежного центра «Юность» активно участвовали в образовательной программе и стратегической сессии, где разрабатывали концепции развития волонтерского движения региона.

Одним из ключевых моментов форума стал семинар «Организация мероприятия: как управлять 1000 и 1 процессом и получить крутой результат?», который провела Елена Черненко, программный директор Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Она поделилась технологиями и особенностями организации добровольческих мероприятий.

Также участники обсудили, как вдохновлять других на участие в волонтерских проектах вместе с шеф-редактором Добро.Медиа Евгением Абрамкиным. Форум оказался важным и полезным событием, участники выразили надежду на продолжение совместной работы и обмена опытом в будущем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Богородский
30 сентября 2024, 19:42
Более 500 народных троп появится в Подмосковье до конца года
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Более 500 народных троп появится в Московской области в этом году. Как в регионе обустраивают дворы и ремонтируют дороги, а также как подать заявку на благоустройство, рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Всеволод Волосевич.

По его словам, комплексное благоустройство включают несколько обязательных элементов - это установка лавочек и урн, озеленение, обустройство контейнерных и детских площадок, асфальтирование проездов, а жители могут подключиться к благоустройству.

«Когда выбран адрес, тот или иной объект для благоустройства, жители встречаются с представителями администрации и выверяют каждый элемент. Например, где нужна парковка или какие игровые элементы будут установлены на детской площадке. Жители Подмосковья могут не только повлиять на перечень работ, но и следить за реализацией проекта. Они же подписывают акты завершения работ, без этого двор не считается завершенным», - рассказал Волосевич.

Очередность работ определяется исходя из логистики, продолжил замминистра. Сначала работы проводят там, где ближайшие адреса, но иногда их можно выполнять в нескольких дворах одновременно.

Министерство контролирует весь процесс благоустройства.

«Цифровой формат контроля - это система, где подрядчик все свои работы должен фиксировать на фото с геолокацией. Таким образом, мы и администрация видим все этапы работы», - добавил замминистра.

Волосевич отдельно остановился на теме ямочного ремонта. «Заплатки» делают во дворах, когда нет необходимости создавать новую парковку или делать капитальный ремонт проезда.

«Такой ремонт делают, если есть только локальные повреждения асфальтового покрытия. Благодаря ямочному ремонту процесс значительно ускоряется, и так можно отремонтировать гораздо большее количество дворов», - объяснил Волосевич.

В Подмосковье с 2021 года начала работу программа обустройства так называемых народных троп. Уже по всему региону создали более трех тысяч подобных пешеходных коммуникаций.

«В этом году мы сделаем около 500 народных троп. Это одна из самых ярких программ, потому что такие пешеходные коммуникации очень востребованы нашими жителями. Оставить заявку на обустройство можно на сайте „Добродел“ или обратиться напрямую к нам в Министерство», - пояснил Волосевич.

Планы на будущее обширные, отметил Волосевич.

«Мы хотим, конечно, увеличить количество дворов на 2025–2026 годы, чтобы покрыть потребность наших жителей от общего количества дворов хотя бы там на 5-6% - это реализуемая программа каждый год. Чтобы благоустроенные асфальтовые покрытия пришли в каждый двор», - заключил Волосевич.

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Благоустройство Добродел Дороги Работа
30 сентября 2024, 19:24
Боксер из Богородского округа завоевал бронзу на всероссийских соревнованиях
Медиасток.рф
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В «Международном центре бокса» прошли всероссийские соревнования по боксу памяти двукратного Олимпийского чемпиона Бориса Лагутина среди юношей 15-16 лет. В турнире приняли участие 246 боксеров из 36 регионов России, что вновь подтвердило статус соревнований как одного из самых престижных в стране.

Поединки прошли в 13 весовых категориях, и традиционно турнир собрал сильнейших представителей отечественного бокса. Соревнования стали ярким и захватывающим зрелищем, где участники продемонстрировали высокий уровень техники и мастерства.

Борис Лагутин, в честь которого проводятся соревнования, является легендой отечественного бокса. Он шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр в Риме в 1960 году и первый в истории нашей страны двукратный чемпион Олимпийских игр. За свою выдающуюся карьеру Лагутин одержал 241 победу, проиграв лишь 11 раз.

Московская федерация бокса ежегодно проводит этот турнир, предоставляя возможность почтить память выдающегося спортсмена и вдохновить новое поколение боксеров на достижения.

В этом году бронзовую медаль в своей весовой категории завоевал воспитанник спортшколы из Богородского округа Кристиян Череповский под руководством тренера Алексея Михайловича Ращупкина.

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Спортсмены Богородский
30 сентября 2024, 18:52
Администрация Богородского округа помогла сироте отремонтировать квартиру
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Молодому человеку из Богородского округа отремонтировали квартиру и подарили холодильник. С просьбой о помощи Кириллу Боровикову обратились неравнодушные жители.

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Житель Богородского городского округа Кирилл Боровиков попал в трудную жизненную ситуацию: ему требовалась помощь в ремонте квартиры. С такой просьбой в администрацию обратились неравнодушные жители.

«Квартира находилась в ужасном состоянии: сгнили полы, не было окон, была полная антисанитария. Мы отремонтировали квартиру, обеспечили первичными бытовыми нуждами. Дальше будем помогать парню, стараться, чтобы он развивался и получил образование, а позже устроился на работу», - рассказал заместитель главы Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Парню помогли и в организации быта, решении юридических и иных вопросов. Депутатский корпус приобрел Кириллу новый холодильник. На днях депутат Богородского городского округа Екатерина Щербакова передала молодому человеку подарок.

Благодаря активному участию общественности Кирилл Боровиков получил возможность начать новую главу своей жизни.

Депутаты Ремонтные работы Богородский

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